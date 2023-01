Kiron Beernaert (KFC Varsenare – 1): “De korte rustperiode heeft iedereen veel deugd gedaan”

Kiron Beernaert groeide door vanuit eigen jeugd en werd afgelopen competitie vaste waarde. Hij maakte de promotie mee en zette probleemloos de stap naar eerste provinciale. Nu al heeft de jonge atleet bijgetekend.

De competitie startte grandioos voor KFC Varsenare dat steevast binnen de top vijf bleef. De maand december verliep moeizamer, met drie verliesbeurten op rij. Daardoor zakten de jongens van T1 Stefaan Ameel naar positie zes. Kiron Beernaert is overtuigd dat de terugronde optimaal zal verlopen. “Als linksachter debuteerde ik in het eerste elftal, nu speel ik meestal als linksvoor. We werden de voorbije maand serieus geteisterd door blessureleed. De laatste wedstrijd voor de winterstop kon ik niet aantreden, wegens een blessure, net als Pieter Geldof en Gaëtan Deschepper. De korte rustpauze heeft iedereen deugd gedaan. Nog enkel Gaëtan Deschapper revalideert terwijl Arthur Pauwels sukkelt met een schouderblessure. Voor de rest zullen we op iedereen kunnen rekenen.”

Prangende derby’s

“We zullen rustig kunnen opbouwen, want onze eerste competitiematch is pas half januari gepland. Dan trekken we naar de buren uit Jabbeke. Dat zijn altijd geladen duels. De week ervoor komen we vriendschappelijk in actie in Knesselare. Bij de rivalen van Jabbeke zijn de belangen enorm.”

“Enerzijds hopen we probleemloos in eerste te blijven, anderzijds moeten we opnieuw die top vijf induiken om kans te maken op een eindrondeticket. Jabbeke prijkt als hekkensluiter. Die formatie zal tot op de laatste speeldag alles geven om het behoud te verzekeren. Het zijn allemaal kameraden van ons, tussen de krijtlijnen overtreffen ze zichzelf tijdens de altijd prangende derby’s. Van harte gun ik Jabbeke het behoud maar wie geschenken wil uitdelen hoeft op geen voetbalveld te komen.” (JPV)