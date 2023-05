KFC Varsenare stelt nieuwe aanwinsten Glenn Verstraete (23) en Sven Dhoest (29) voor

KFC Varsenare heeft enkele nieuwe aanwinsten voorgesteld. Glenn Verstraete (23) is de nieuwe spits en Sven Dhoest (29) moet de netten schoon houden.

KFC Varsenare heeft het eerste seizoen na de promotie meer dan stand gehouden in eerste provinciale. Nochtans blijft algemeen coördinator Danny De Coninck bij zijn standpunt: bij KFC Varssenare A moeten 75 percent van de kernleden komen uit de eigen opleiding, bij KFC Varsenare B 100 percent. Zij die van buiten uit worden binnengehaald, moeten serieuze toegevoegde waarde bieden. Daarom werd een spits aangetrokken van KSV Zwevezele. Glenn Verstraete (23) voetbalde eerder bij KV Oostende, Zulte, Roeselare en Menen vooraleer bij Zwevezele aan te komen. Nu hoopt hij de netten in Varsenare bol te zetten.

Nieuwe doelman

En dan is er doelman Sven Dhoest (29), die op een boogscheut van het stadion van Varsenare woont en net zijn carrière beëindigde in eerste nationale bij Knokke, waar hij kapitein was en fungeerde als rechterhand van coach Yves Van Borm. Voor Knokke keepte Sven Dhoest bij Winkel Sport, Wetteren, Moeskroen en Club Brugge, waar hij het eerste elftal haalde. (JPV)