KFC Moen plaatst zich voor finale Beker van West-Vlaanderen

Niet favoriet WS Lauwe maar underdog FC Moen speelt op zaterdag 6 mei op het veld van Racing Waregem de finale van de Beker van West-Vlaanderen tegen SC Blankenberge.

Moen was de betere ploeg. Pittig detail was de onderlinge broederstrijd tussen Jimmy Leyder van Moen en Nathan Leyder van WS Lauwe. “Dit deed deugd”, steekt Jimmy van wal. “Je wint er geen directe prijs mee, maar voor de eer en de fierheid, daar doe je het toch ook wel een beetje voor. We spelen met dit Moen toch maar leuk de finale van héél West-Vlaanderen, niet mis, toch? In de competitie verloren we met dezelfde cijfers van WS Lauwe, toen waren ze sterk. Zij doen mee voor de titel. Maar nu hebben we onze revanche beet. De wil om te winnen was bij ons groter. Wij willen ons zo snel mogelijk van het behoud verzekeren. Dit weekend wordt het een belangrijke tegen RC Lauwe. Als we die winnen, dan zijn we er bijna. We mogen niet te gulzig zijn. Het is het eerste jaar in eerste provinciale.”

Van die broederstrijd is alvast niet veel te merken. “Neenee, we spelen volgend seizoen met zijn beiden bij Zwevegem Sport”, lacht Jimmy de insinuatie weg. (MVA)

Zondag 26 februari om 15u: KFC Moen – RC Lauwe.