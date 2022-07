KFC Meulebeke heeft met acht nieuwkomers talent en ervaring in kern: “We willen snel zekerheid over behoud”

KFC Meulebeke heeft uit het voorbije seizoen de nodige lessen getrokken. Naast de nieuwelingen heeft de club met Christoph Van Elslande en Thorsten Clarysse ook een nieuw trainersduo gehaald. Voorzitter Kurt Declerck blikt terug op het voorbije seizoen en vertelt wat hij van dit seizoen verwacht.

“Ik denk dat ik geen open deur intrap als ik zeg dat we het vorige seizoen heel spannend gemaakt hebben”, opent Kurt Declerck. “Na een start met 12 op 18 keken we naar boven, maar dat bleek alles behalve de werkelijkheid. Er volgde een heel lange reeks nederlagen door blessures, kaarten en schorsingen. Nochtans waren we vaak de evenknie, maar telkens in de slotfase zagen we de punten wegglippen. Uit dat alles hebben we de nodige lessen getrokken. Om onze kleine kern wat ruimer te maken, hebben we acht nieuwe spelers aangetrokken en zijn er weinig spelers vertrokken. We stelden ook vast dat we door onze jonge kern – de oudste was slechts 26 jaar – ervaring misten. Bij de nieuwkomers zitten dus spelers die ervaring hebben opgedaan in hogere reeksen.”

Nieuw trainersduo

“We hebben slechts in de voorlaatste wedstrijd het behoud in eerste provinciale kunnen verzekeren. Er was na die wedstrijd euforie, maar die was snel weg toen ik vernam dat onze trainer Nigel Smith ons toch ging verlaten. Snel vonden we met Christoph Van Elslande als T1 en Thorsten Clarysse als T2 twee oud-spelers bereid om hem op te volgen. Ik wil hen een paar opdrachten meegeven, pijnpunten van vorig seizoen. Ten eerste moeten ze ervoor zorgen dat we in het slot van de wedstrijd geen punten meer weggeven en ten tweede dat er vlot gescoord wordt. Onze ambitie is de linkerkolom zodat we snel zekerheid hebben over het behoud in een sterk gewijzigde reeks waarin de kans bestaat dat er meer dan een daler is.”

Privilege

“Ik bedank het bestuur omdat zij mij de kans gegeven hebben om als trainer de ploeg te leiden in eerste provinciale”, aldus T1 Christoph Van Elslande. “Ik heb hier een paar seizoenen in de eerste ploeg gespeeld en ken KFCM als een goed gestructureerde club. Samen met T2 Thorsten Clarysse en met de spelers zal ik er alles aan doen om de ambitie van de club waar te maken. Voor mij is het een privilege om hier te mogen functioneren als trainer.” (WD)