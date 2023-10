KFC Meulebeke (1) zit in nauwe schoentjes: “Het is ongezien”

KFC Meulebeke verloor tegen hekkensluiter Zedelgem, de match die absoluut gewonnen moest worden. Daardoor staan ze na zes speeldagen zelf op de laatste plaats in eerste provinciale en doemt het degradatiespook nu al op. T2 Thorsten Clarysse hoopt snel op een kentering.

“De wedstrijd tegen hekkensluiter Zedelgem is desastreus verlopen”, opent Thorsten Clarysse. “We hebben wel te maken met heel wat geblesseerde spelers, zo’n tiental in totaal. Daardoor konden we geen tweemaal na elkaar met dezelfde ploeg spelen. We moesten voortdurend schuiven en dat is niet gemakkelijk. Dan moet je het doen met de spelers die beschikbaar zijn. We wisten dat en moesten op karakter punten pakken. Daar slaagden wij niet in.”

Onvoldoende

“Toen we in het begin van de wedstrijd de paal troffen en de bal wel of niet over de doellijn botste, kon dat misschien een andere match geven, maar niet dus. We hadden nog een tweetal goede doelkansen, maar als je dan niet scoort, kan je de wedstrijd niet winnen. Doelpunten beslissen nu eenmaal over winst of verlies. Is dat nu geen vertrouwen hebben, te overhaast of te zenuwachtig zijn, ik weet het niet. De opdoffer volgde toen Zedelgem scoorde. Uiteindelijk verloren we nog met 0-3. Eén gelijkspel, één doelpunt en één puntje na de eerste week van oktober, dat is onvoldoende. De uitgedunde spelerskern kan misschien een verklaring zijn, de inzet is er wel voldoende”

Allerlaatste

“We staan nu allerlaatste in de rangschikking”, vervolgt de Meulebeekse hulptrainer. “Dat heb ik als speler en trainer nog nooit meegemaakt. We hebben nooit eerder allerlaatste gestaan of in een degradatiestrijd gezeten. Nu is dat echt frustrerend. We moeten verder met wie beschikbaar is en met volle moed ertegenaan gaan. Volgende wedstrijd is tegen Ardooie, dat nog in kampioenenmodus zit. Het wordt dus weeral niet makkelijk, maar we moeten volle bak gaan en de drie punten pakken. Maar eerst hard werken op training en dan misschien een tweetal basisspelers recupereren.” (WD)

Zondag 15 oktober om 15 uur: KVC Ardooie – KFC Meulebeke.