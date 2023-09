KFC Meulebeke (1) mist start compleet

Eersteprovincialer KFC Meulebeke verloor de eerste twee wedstrijden in de nieuwe competitie, thuis tegen Varsenare A en uit tegen Dottegnies, en nu volgen er twee moeilijke matchen waarin de roodbroeken hun eerste punten willen pakken. Zo niet, is de competitiestart een catastrofe. Kapitein Martijn Wallican wil daar echter niet aan denken.

Geschenken uitdelen

“In de eerste match hadden we elk een helft”, zegt Wallican. “De eerste was voor ons, de tweede voor Varsenare. In de slotminuut kregen we het deksel op de neus. Een gelijkspel was wellicht een betere weergave geweest. We waren ontgoocheld. Onze tweede wedstrijd was absoluut niet goed. We namen het te gemakkelijk op en speelden zowat geen enkele doelkans bijeen. Als je daarbij al na vijf minuten op achterstand komt en dan nog geschenkjes uitdeelt, is het over.”

“Wij missen wel een vijftal basisspelers en Aaron Borms die vertrok naar Kanegem, maar dat mag geen reden zijn voor die mindere wedstrijden. Onze doelpuntenmaker van vorig seizoen, Hollebeke, is waarschijnlijk nog out tot nieuwjaar, en nieuwkomer Emiel Callens zal dit seizoen niet meer spelen. Met een vijftiental fitte spelers zullen we het nu moeten klaren. Hopelijk komen er enkele snel terug”, zegt de kapitein.

“Nu volgt er opnieuw een match op verplaatsing, tegen WS Lauwe, toch een van de titelkandidaten. Het is niet evident om daar punten te rapen, maar in voetbal is alles mogelijk, hé. Daarna volgt de wedstrijd tegen Heestert, ook geen makkelijke tegenstander. Blijven we na vier wedstrijden zonder punten, dan vrees ik dat het een lang en moeilijk seizoen wordt en dat we de ambitie van de voorzitter – de linkerkolom – niet halen. Maar we moeten positief blijven en vechten voor elk punt, dat is het belangrijkste. Snel eens de drie punten pakken kan het tij doen keren en dan kunnen we vertrokken zijn. Kortom: de moed niet verliezen en misschien eens stunten tegen Lauwe.” (WD)

Zondag 17 september om 15 uur: WS Lauwe A – KFC Meulebeke.