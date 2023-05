Kevin Degrande (WS Lauwe) hangt voetbalschoenen aan de wilgen: “Hopelijk kan ik mijn carrière afsluiten met promotie”

Op Blankenberge leek WS Lauwe bij een 1-1-score lange tijd op weg naar een promotie naar derde afdeling. Uiteindelijk was het de kustploeg die met een 2-1 einduitslag een feestje mocht bouwen. White Star krijgt een herkansing in de eindronde met een verre verplaatsing naar het Limburgse Eksel, dat vijfde eindigde in zijn reeks.

De opdracht op Blankenberge leek simpel en moeilijk tegelijk. Als WS Lauwe won, was het als tweede gerangschikte zeker van de promotie. Maar White Star verloor aan het zeetje met nipte 2-1-cijfers, en moet zijn huiswerk overmaken in de eindronde. Lauwe begint zondag aan zijn nieuwe opdracht met een verre verplaatsing naar het Limburgse Eksel.

Voor doelman Kevin Degrande kan het bij een nederlaag zijn laatste wedstrijd worden. “Een loopbaan van meer dan twintig jaar kan je toch niet eindigen in mineur?”, klinkt de 39-jarige Lauwenaar hoopvol.

“Jammer dat we op Blankenberge niet kregen wat we verdienden. Toegegeven, het werd geen grootse wedstrijd. De druk op de schouders speelde beide ploegen parten. Een vroege achterstand wilden we absoluut vermijden. Maar nog voor het kwartier mocht de thuisploeg juichen. Lennert Vansteenkiste maakte nog voor de rust van op de strafschopstip gelijk. In de tweede helft haalde bij beide ploegen de schrik om te verliezen de bovenhand; risico’s werden geschuwd als de pest. Bij een 1-1-stand lachte de promotie ons toe. Tot de ref zijn moment de gloire gekomen zag en een strafschop floot voor een fout die hij alleen gezien had.”

Netten ongeschonden

Kevin Degrande heeft al 21 jaar op de teller als doelman. Hij hoopte tot zijn 40ste door te gaan, maar hangt straks een jaar eerder dan gepland de handschoenen aan de haak.

“Het is goed geweest. Ik kan tevreden terugblikken. Hoeveel titel en promoties ik reeds in de wacht sleepte? Echt, ik heb er geen idee van. Ik was daar ook nooit mee bezig. Iedere wedstrijd waarin ik aan de aftrap kwam, hoopte ik mijn netten ongeschonden te houden. En als ik dat kon doen met een zege, was mijn wedstrijd geslaagd. Met hetzelfde doel voor ogen zal ik aan die eindronde beginnen. Hopelijk kan ik met een promotie en goed gevoel een punt zetten achter mijn geslaagde carrière”, besluit Kevin Degrande. (AV)