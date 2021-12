Kevin Degrande en Jordy Mervilde klaar voor Lauwse derby

White Star en Racing Lauwe staan zondag opnieuw tegenover elkaar. De geel-zwarten hebben de traditie mee, maar de statieploeg heeft dringend punten nodig. We maten de derbykoorts bij doelmannen Kevin Degrande (WS) en Jordy Mervilde (RC).

White Star tegen Racing: meestal trekken de geel-zwarten het laken naar zich toe. “Tradities zijn er om gebroken te worden”, zegt Jordy Mervilde (26).

Geen loon naar werken

“Afgaande op de rangschikking komt White Star als favoriet aan de aftrap, maar het is en blijft een derby. En in voetbal hangt het resultaat dikwijls van pech of geluk af. Op dat vlak worden we de laatste weken trouwens niet verwend.”

“Op Roeselare-Daisel waren we de betere ploeg en op Wielsbeke mochten we onze voet naast die van de leiders zetten, maar we kregen tweemaal geen loon naar werken.”

Mes tussen de tanden

Met een negende plaats doet WS het beduidend beter dan Racing, dat voorlaatste staat. En het deed tegen Meulebeke (6-0) en Zedelgem (2-0) extra vertrouwen op.

“Geen twee zonder drie”, zegt Kevin Degrande (37). “Ik kan me trouwens niet herinneren dat ik ooit tegen Racing verloor. En op de eerste speeldag gingen we er met 2-4 winnen. Uiteraard zal Racing met het mes tussen de tanden aan de aftrap komen. Wij mogen ons niet laten overbluffen.”

Trainerswissel

Enkele weken geleden nam Maxim Vandamme de plaats van Christoph Van Elslande als trainer in. “Maxim heeft genoeg ervaring om onze ploeg naar een hoger niveau te leiden”, meent Degrande. “Ik ben er zeker van dat we nog zullen groeien. Misschien kunnen we zelfs nog een rol spelen voor een eindrondeticket.”

Bij Racing hebben ze andere zorgen. “We brengen beter voetbal dan onze rangschikking laat vermoeden”, zegt Mervilde. “Maar als je in de hoek zit waar de klappen vallen, geraak je er moeilijk uit.”

“Zondag winnen zou ons wel een boost geven. Oké, we verloren de heenmatch met 2-4, maar niet omdat White Star beter was in het spel, wel omdat het efficiënter was. Voor ons is dat al het hele seizoen een werkpunt.” (AV)