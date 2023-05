Kevin Chateau trekt met Sassport Boezinge A (1) zondag naar Sporting Tisselt: “Voor zulke matchen ben ik voetballer geworden”

De spanning stijgt want komend weekend beginnen de eindrondes. In de interprovinciale eindronde nemen drie West-Vlaamse ploegen het op tegen voor hen onbekende tegenstanders. Zo staat Sassport Boezinge A voor een trip van bijna 150 kilometer, op bezoek bij Sporting Tisselt.

Spits Kevin Chateau (34) kijkt uit naar de start van de interprovinciale eindronde tegen Sporting Tisselt, dat vierde eindigde in de provincie Antwerpen. Tisselt is een deelgemeente van Willebroek. “Ik heb dit in België nog niet eerder meegemaakt en ben enorm gemotiveerd om zondag door te stoten naar de volgende ronde”, zegt de Fransman. “Het is met rechtstreekse uitschakeling dus zullen we heel geconcentreerd moeten zijn en achterin niets mogen weggeven. De verre verplaatsing en het feit dat we die ploeg niet kennen mogen we absoluut niet als excuus inroepen. Een scenario als dat tegen Deerlijk moeten we ten allen tijde vermijden. Deze collectieve wanprestatie hebben we kunnen doorspoelen met een 0-1-zege bij kampioen Wevelgem. We pakten verdiend zes op zes tegen hen en sloten het seizoen zo af met 64 punten. In veel andere reeksen speel je daarmee kampioen. Maar chapeau aan Blankenberge dat niet opgaf en op de slotspeeldag rechtstreekse promotie kon afdwingen.”

Verdiend

Sassport Boezinge A werd uiteindelijk vierde. “Promotie zou volgens mij wel verdiend zou zijn, maar dat moeten we nu tonen op het veld. Ik wil graag een stap vooruit zetten en in derde amateur aantreden met Boezinge. De komende weken worden spannend met veel druk en grote belangen. Het is echter voor zulke matchen dat ik voetballer geworden ben”, aldus Kevin Chateau.

Verdere loting

Bij winst moet Boezinge opnieuw op verplaatsing, dit keer naar de winnaar van het duel HO Bierbeek A (derde in Vlaams Brabant) – SV Sottegem A (zesde in Oost-Vlaanderen). De andere West-Vlaamse ploegen WS Lauwe en KSV Diksmuide A moeten eveneens starten op verplaatsing, respectievelijk bij FC Eksel (vijfde in Limburg) en SK Vlaamse Ardennen (derde in Oost-Vlaanderen).

Intussen maakte Sassport Boezinge A nog de komst van Valentin Mahieu bekend. Hij komt over van de buren van KVK Westhoek, dat nog volop strijdt voor het behoud in de tweede nationale.