Kevin Chateau (Sassport Boezinge A – 1): “17 op 30 is voor een ploeg als de onze niet genoeg”

Met een scoreloos gelijkspel bij promovendus Deerlijk Sport sloot Sassport Boezinge A de eerste periode af met 17 punten. “De komende weken willen we de kloof met de ploegen boven ons verkleinen”, zegt spits Kevin Chateau (34).

Kevin Chateau is een Franse aanvaller uit Duinkerke die vorig seizoen bij KVK Westhoek speelde. In het tussenseizoen stapte hij over naar de buren uit Boezinge. Bij de oranjehemden sluit hij de eerste periode af met 17 op 30. “Tegen Varsenare hadden we altijd moeten winnen en tegen Diksmuide kenden we een collectieve offday. Verder is er nog de 0-5 tegen Blankenberge, waarbij we nog even moeten afwachten”, aldus Kevin, die werkzaam is als technicus. “We mogen ons niet verschuilen achter de vele afwezigen, want we hebben een brede kern. Toch zal dat volgens mij een invloed hebben op ons puntentotaal. De eerste periode was misschien niet zoals verhoopt. Al is het pas aan de meet dat de prijzen uitgedeeld worden, in het Frans zeggen we: c’est à la fin du bal qu’on paie les musiciens.”

Promotie

Zondag speelde Kevin mee in en tegen Deerlijk. “Een moeilijke match op een zwaar veld. Komend weekend komt RC Lauwe op bezoek en dat is een must-win. Thuis moeten we in staat zijn om iedereen pijn te doen. Daarna volgen twee levensbelangrijke duels tegen rechtstreekse concurrenten WS Lauwe en leider Wevelgem. De kloof met de koploper bedraagt nu zes punten en we willen die kloof graag snel verkleinen. Wevelgem is een heel sterke ploeg die al jaren samenspeelt. Mijn grootste wens is om ooit nog eens een promotie mee te maken, waarom dit seizoen niet?”, droomt Kevin Chateau, die heel blij is met zijn overstap. “Ik ben hier meteen heel goed onthaald geweest. Als spits heb ik nood aan vertrouwen en dat krijg ik hier van ploegmaten, staf en bestuur. De samenwerking met de trainer is optimaal. Para doet me denken aan Bram Lucker, die ik had bij FC Poperinge. Perfectionist en winnaarsmentaliteit. Beide trainers slagen erin om het beste in mij naar boven te halen en zijn met mij begaan op en naast het veld.” (API)