Kenneth Vonck volgt onfortuinlijke Sven Dhoest op bij KFC Varsenare

Na nieuwjaar heerste euforie bij KFC Varsenare. De vereniging had een schitterende eerste ronde afgehaspeld in eerste nationale en Sven Dhoest (op dat moment vaste doelman en kapitein in eerste nationale bij Royal Knokke FC, red) tekende een contract om bij zijn vereniging van herkomst zijn carrière verder te zetten. Een paar weken geleden sloeg echter het noodlot toe.

Sven Dhoest liet zich even proactief aan de tere knie opereren en kreeg van drie chirurgen het dringende advies om te stoppen met keepen. Algemeen coördinator Danny De Coninck van KFC Varsenare dacht eerst aan de ongelukkige goalie, bleef rustig maar slaagde er toch in een huzarenstukje te verwezenlijken en een waardige vervanger op de op te tikken.

Hij verwoordt het als volgt. “Met trots kunnen we exact één week voor de start van de voorbereiding melden dat door KFC Varsenare een ervaren doelman werd binnengehaald ter vervanging van de onfortuinlijke Sven Dhoest. Het gaat om de 35-jarige Kenneth Vonck die de jongste vijf jaar vaste doelman was bij KSV Rumbeke en voorheen, na de nationale jeugdreeksen bij Cercle Brugge, Club Brugge en KSV Roeselare te hebben doorlopen, actief was bij VW Hamme, FCMU Izegem en KVC Wingene. Kenneth moet met zijn rijke ervaring een onmiddellijke meerwaarde bieden voor het team en ondertussen tevens de aankomende jonge talentrijke doelmannen die onze vereniging rijk is, samen met keepertrainer Kenneth Cattelein, naar een hoger niveau helpen tillen.” (JPV)