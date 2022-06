Kenneth Vonck en KSV Rumbeke promoveren naar derde nationale: “Een aantrekkelijke reeks met veel derby’s”

Het is dan toch gelukt: KSV Rumbeke promoveert naar het nationaal voetbal. Een pluim die ongetwijfeld op de hoed van coach Geert Broeckaert en zijn manschappen mag gestoken worden.

Eén van de uitblinkers dit seizoen was ongetwijfeld het 35-jarige sluitstuk Kenneth Vonck. “Om eerlijk te zijn heb ik voor aanvang van deze campagne nooit rekening gehouden met dit scenario. Onze betrachting was in het eerste jaar na corona eens een rustig seizoen te draaien in eerste provinciale. De competitie evolueerde echter zo dat we constant in de top vijf stonden. Alleen jammer dat we op de slotspeeldag niet voorbij Eendracht Wervik geraakten, anders zaten we rechtstreeks bij de drie stijgers.”

“Gelukkig kregen we nog een strohalm met de nacompetitie. De kalendermakers waren ons daarbij gunstig gezind met allemaal thuismatchen. Tegen Geel moest organisatorisch het thuisvoordeel afgegeven worden, maar ook daar hebben we geen mal figuur geslagen. De sterke thuisploeg kon pas op het einde afstand nemen. Vorige donderdag thuis tegen Linden was het dan wel prijs na een zenuwachtige wedstrijd.”

Niveau is gezakt

“Of we klaar zijn voor de stap hogerop? Ik zie KSV Rumbeke al jaren in alle opzichten groeien. Positief is dat men over een nuchter bestuur beschikt met Stefaan Bouckaert als voorzitter voorop. Met enkele ervaren mannen erbij moet het naar mijn mening zeker lukken om rustig overeind te blijven in derde amateur. Het niveau is er immers door de grote provinciale inbreng toch wel gedaald, maar het blijft een aantrekkelijke reeks met veel derby’s.”

“Zelf kijk ik uit naar de confrontaties met Aalter, dat op twee kilometer van mijn deur ligt, en mijn ex-ploeg Hamme, waar ik vijf jaar vertoefde. Je hoort dus dat ik nog steeds veel voetbalhonger heb. Het is dus zeker de bedoeling om er nog enkele jaartjes mee door te gaan en ondertussen de jonge Niels Deleye klaar te stomen voor het grote werk”, besluit de Ruiseledenaar die werkzaam is als plaatser bij bedden- en matrassenfabrikant Sleeplife. (SBR)