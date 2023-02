Juul Tanghe (SV Wevelgem City) trekt naar FC Gullegem: “Het is de hoogste tijd om een stap hoger te zetten”

SV Wevelgem City moest vorige week na de 2-3 nederlaag tegen Blankenberge de leidersplaats overlaten aan Boezinge. Een week later hebben de Vlassers met een krappe zege op Veurne en mede door de hulp van buur WS Lauwe die Boezinge in eigen huis ging kloppen (0-1), hun misstap weer rechtgezet.

Het gaat er in eerste provinciale raar aan toe. Vorige week, nadat Blankenberge met 2-3 kwam winnen op Wevelgem, leek het alsof de kustploeg zijn eindspurt naar de titel had ingezet. Een week later valt alles opnieuw te herdoen. Na de krappe Wevelgemse 0-1 zege op Veurne en de nederlagen van Boezinge 0-1 tegen WS Lauwe en die van Blankenberge 0-2 tegen Diksmuide valt alles weer te herdoen. Wevelgem en Boezinge delen samen de leiding, terwijl Blankenberge opnieuw zeven punten achterop hinkt. Ondertussen is WS Lauwe opgerukt naar de derde plaats, op amper drie punten van het leidersduo Wevelgem-Blankenberge.

“Zo snel kan het gaan”, zegt Juul Tanghe. “De meeste ploegen zijn sterk aan elkaar gewaagd. Vorige speeldag moesten we op het voorlaatste gerangschikte Veurne hard zwoegen om met de kleinste cijfers goed weg te komen. En ook komende zaterdag aan huis tegen Oostnieuwkerke zullen we het niet onder de markt krijgen. In dit stadium van de competitie plooien zelfs de staartploegen zich dubbel.”

Juul Tanghe erfde de voetbalmicrobe van zijn pa Stefaan Tanghe, die in een vroeger leven het goede weer maakte bij Kortrijk en Moeskroen, daarna helemaal openbloeide bij het Nederlandse Utrecht en Heracles en later bij toenmalige eersteklasser SV Roeselare het goede weer maakte. De huidige Lauwenaar werd zelfs negen maal opgeroepen voor de nationale ploeg. Juul kreeg de voetbalmicrobe met de paplepel ingegeven en ontpopte zich de voorbije jaren bij Wevelgem als een belangrijke pion als verdedigende middenvelder.

De knoop doorhakken

Vorig seizoen was er al ruime belangstelling van enkele hogere club en ook dit seizoen was het niet anders. Uiteindelijk hakte Juul de knoop door. Hij draagt volgend seizoen de kleuren van FC Gullegem. “Een mooie, familiale club”, weet Juul Tanghe.

“Ook Anzegem en Wielsbeke lieten zich horen, maar toch liever in tweede afdeling. Dat hoop ik althans, want Gullegem is nog altijd niet zeker van het behoud. Het zou jammer zijn moest mijn toekomstige ploeg zich niet kunnen handhaven. Na vijf seizoenen Wevelgem werd het ook de hoogste tijd om een stap hoger te zetten. Het zou uiteraard schitterend zijn, mocht ik hier met een titel afscheid kunnen nemen.”

(Alfons Vandewynckele)

Zaterdag 11 februari om 19 uur: SV Wevelgem City-SK Oostnieuwkerke