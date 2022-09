Jorgo Waeghe stopt definitief bij KSC Blankenberge: “Mijn body kon het gewoon niet meer opbrengen”

Begin augustus werden we verwelkomd door de trainersstaf van KSC Blankenberge. We legden de nieuwkomers op de gevoelige plaat en praatten kort met hen. Jorgo Waeghe zag uit naar het samenspelen met ex-teamgenoten van bij Knokke zoals Simon Savaete en Maxim Vandewalle. Hij voegde er meteen aan toe: “De verplaatsingen zijn veel dichter en ik zal minder moeten trainen.”

Jorgo Waeghe startte het seizoen in eigen huis tegen Wevelgem City en werd na 56 minuten vervangen. De volgende wedstrijd, in Lauwe, zou hij op de bank beginnen. Het hoefde voor hem niet meer. Abrupt verkondigde hij aan zijn coach Steve Swaenepoel dat hij met onmiddellijke ingang zou stoppen. “Dat ik het tweede competitieduel niet zou starten had er niets mee te maken. Mijn body kon het gewoon niet meer opbrengen. Het spijt me verschrikkelijk dat ik Steve Swaenepoel zo direct met de feiten confronteerde. Het was op, echt op, zowel mentaal als fysisch. Achteraf stuurde ik onze coach nog berichtjes met tekst en uitleg. Hij toonde alle begrip. Ik wens KSC Blankenberge een fantastisch kampioenschap toe, volg nog de resultaten op de voet maar voel me zo gelukkig bij mijn vrouw en mijn twee kindjes. Nu beschik ik over een zee van tijd voor hen.”

Puur menselijk

“Het voetbalgebeuren keer ik lang niet de rug toe. In Knokke, waar ik woon, geef ik nog training aan een jeugdploeg. Daarvoor kan ik wel de nodige energie voor opbrengen. Mijn lichaam wordt niet belast hé. Momenteel volg ik tevens de cursus Uefa B. Eerlang word ik 34 lentes oud en er zit wel trainersbloed in mijn aderen. Of ik ooit voor een eerste ploeg zal staan zien we wel. Met trots kijk ik terug op mijn voetballoopbaan bij Club Brugge, KSV Roeselare, Zulte Waregem, Dender, Cappellen, Knokke, RC Gent en Winkel Sport. Misschien had ik beter moeten nadenken vooraleer ik toezegde bij de kustformatie al had ik niet verwacht dat mijn lijf zo zou protesteren. Geen enkel negatief signaal hoorde ik vanuit Blankenbergse hoek na mijn afscheid. Waarvoor dank en respect.”

Inmiddels prijkt KSC Blankenberge op positie vijf met zes op negen. T1 Steve Swaenepoel reageert zoals we hem kennen, puur menselijk. “Zoiets moet je als coach incalculeren. Jorgo is en blijft een toffe gast. Zijn besluit om te stoppen kwam inderdaad impulsief over, ik was niet op de hoogte dat het niet vlotte met hem. Jorgo heb ik persoonlijk het allerbeste toegewenst. Hij is nog altijd welkom in ons midden.”

Zondag 25 september om 15 uur: KSV Jabbeke – KSC Blankenberge A.