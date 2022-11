Jonas Vandermarliere neemt tijdelijk over bij Sassport Boezinge A (1) als speler-trainer, Frederik Wydoodt nieuwe T2

Na het opstappen van Angelo Paravizzini en zijn staf heeft Boezinge een voorlopige oplossing gevonden. Speler Jonas Vandermarliere neemt over tot er een nieuwe T1 is. Frederik ‘Epo’ Wydoodt zal zijn rechterhand worden en komt over van de B-ploeg uit vierde provinciale.

Dinsdagavond staken alle betrokkenen de koppen bij elkaar. Jonas Vandermarliere twijfelde of de combinatie speler-trainer wel ideaal zou zijn. “Intussen staan die neuzen in dezelfde richting”, vertelt de 36-jarige middenvelder. “We concludeerden dat er best een nieuwe T1 komt, maar zolang die er niet is zal ik toch even combineren. Ik doe dit uit liefde voor de club. Ze hebben me steeds correct behandeld en ik ben hier graag.”

Als rechterhand krijgt Jonas de ervaren Frederik Wydoodt, beter bekend als Epo. “Epo komt permanent over van de B-ploeg uit vierde provinciale, daar gaat de club ook op zoek naar een opvolger. Hij wordt dus de vaste T2 van de A-ploeg”, deelt Jonas mee.

Jonas wordt dus een beetje de Robin Veldman van Boezinge. “Zo kan je het wel zeggen, maar dan op een heel ander niveau”, grijnst Jonas. “Ik heb wel duidelijk aangegeven dat het maar voor even is want ik voetbal nog te graag. De club knoopt snel de gesprekken aan met een nieuwe coach. Hoelang dit zal duren? Dat is moeilijk in te schatten. Het kan zijn dat ik geen enkele match zal moeten coachen want komend weekend zijn we vrij. Een ander mogelijk scenario is dat ik drie à vier matchen zal voorbereiden. We treffen voor Nieuwjaar nog Wevelgem, Jabbeke en Moen en hopen dat de match tegen Blankenberge nog herspeeld wordt. Daarover verwachten we elk moment een beslissing.”

Vrij weekend

Jonas wil na zijn actieve carrière wel overwegen om zich volledig op het trainerschap te storten. “Ik zie dit nu als een leuk voorproefje en hou die optie zeker open. Maar dan zal ik nog de nodige cursussen moeten volgen. Nu is dat onmogelijk. Ik ben en blijf jeugdtrainer van de U15, train zelf drie keer, werk fulltime en heb een gezinsleven met twee kindjes.”

De eerste trainingsweek van de nieuwe T1 ad interim was rustig, door het voetbalvrije weekend. “Spelers met kwaaltjes kregen de nodige tijd om te recupereren. We trainen enkel op donderdag en ook het weekend krijgt iedereen vrij. De spelers krijgen wat tijd om met hun familie door te brengen. Volgende week willen we dan knallen om de resterende finales voor Nieuwjaar zo goed mogelijk voor te bereiden.”

Frederik Wydoodt wist al dat hij volgend seizoen al T2 zou worden, maar door het opstappen van Para wordt zijn promotie naar de eerste ploeg dus vervroegd. “Daardoor zal ik niet langer aan de slag blijven bij de jeugd van KVK Westhoek”, vertelt de 48-jarige trainer. “Tot er een opvolger is bij de B-ploeg combineer ik dat met assistent bij de A-ploeg. Als mijn opvolger er is, dan zal ik de ploeg niet zomaar in de steek laten. Ze kunnen steeds op me rekenen voor ondersteuning of raad.”

Leider Kuurne

“Ik ben het bestuur heel dankbaar dat ze mij benaderden om een nieuwe rol op te nemen binnen de club. Met de vierdeprovincialer zit de trein stevig op de rails. We bouwden iets moois op en de spelers zijn vrienden geworden. Ze begrijpen mijn keuze en gunnen me deze stap”, aldus Epo, die zaterdag wel nog op de bank zal zitten bij de U19 van KVK Westhoek en Boezinge B. “Ik coach nog de matchen van de U19 tegen RC Waregem en Mandel United, dat is zo besproken met Geert Glorie. Ik ga in alle vriendschap uit elkaar met de club waar ik zes jaar jeugdtrainer was. Zaterdag rijd ik dan van Waregem rechtstreeks door naar Kuurne, waar we met Boezinge op bezoek gaan bij de leider. We pakten vorige week een mooi punt tegen VKLP. Hopelijk kunnen we dat nog eens overdoen, maar we maken ons geen illusies.”

(API)