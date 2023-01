Jonas Vandermarliere (Boezinge A): “Logisch dat we titelambities stilaan mogen uitspreken”

De hogesnelheidstrein genaamd Sassport Boezinge A raast maar door. Ook Oostnieuwkerke werd vrij eenvoudig opzijgezet. Zondag wacht wel een verraderlijke trip naar Veurne, maar de troepen van Dylan Vanhaverbeke blaken van vertrouwen.

15/15, dat is de balans van Sassport Boezinge sinds het 2-2-gelijkspel tegen hekkensluiter Jabbeke. “We zitten in een hele goeie flow”, beaamt Jonas Vandermarliere. “We moeten ons niet langer wegsteken en het is logisch dat we stilaan onze titelambities uitspreken. Het wordt nog een serieuze strijd voor de titel, maar we nemen de handschoen op. Positief is en blijft onze ijzersterke organisatie met slechts 10 tegengoals in 18 matchen. Dat vormt de rode draad doorheen ons seizoen. Met de nieuwe trainer Dylan Vanhaverbeke spelen we in een ander systeem: een viermansverdediging en dubbel bezette flanken. In mijn interimperiode als coach schakelde ik ook al over naar dit systeem, trouwens. Dat zorgt voor meer flexibiliteit en we creëren veel meer kansen. Uit die kansen puren we echter nog te weinig rendement, dat was ook het geval tegen Oostnieuwkerke.”

Thuisreputatie Veurne

Zondag trekt Boezinge naar Veurne, dat 14de staat. In de heenronde werd het 6-0 voor Boezinge. “Zij pakten al hun punten thuis, dus we zijn gewaarschuwd. Er wacht ons wellicht een slecht bespeelbaar veld en dat is niet in ons voordeel. We willen een puntenverlies à la Jabbeke zeker vermijden. In deze reeks kan iedereen verrassen. Voor de match zullen we weten of we winnaar van het weekend kunnen worden, want zaterdagavond is er de topper Wevelgem-Blankenberge”, weet Jonas, die bijtekende voor volgend seizoen. (API)

Zondag 29 januari om 15 uur: KSV Veurne – Sassport Boezinge A.