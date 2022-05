Jonas Van Exem (KSV Rumbeke – 1) wil finaleticket voor interprovinciale eindronde: “Onze ploeg is klaar voor hogerop”

In de eerste ronde van de interprovinciale eindronde klopte KSV Rumbeke op eigen veld Mariakerke met 3-2. Essevee moest daarvoor tot twee keer toe een achterstand ophalen.

“Veel informatie had onze coach niet kunnen verzamelen van de vorige tegenstander”, opent Jonas Van Exem. “We zijn thuis dan maar uitgegaan van eigen sterkte. De Oost-Vlamingen geraakten twee keer aan een voorsprong, maar uiteindelijk konden we de scheve situatie evenveel keer rechtzetten en finaal ook met de winst gaan lopen. Op het einde werd zelfs een grotere score vergeten, maar belangrijkste is natuurlijk onze kwalificatie.”

“Nu ontmoeten we zondag terug thuis Bierbeek, eveneens een nobele onbekende. Wel weten we dat ze in hun reeks pas tiende zijn geëindigd. Er zullen dus terug genoeg winstkansen zijn om straks de finale te bereiken van deze interprovinciale eindronde. Het is trouwens nog altijd heel jammer dat we ons niet rechtstreeks konden kwalificeren voor derde amateurklasse. Dat belet ons echter niet om er nu voluit voor te gaan.”

Nationaal voetbal

“Naar mijn mening is de vereniging en eigenlijk ook de spelersgroep klaar voor een trapje hoger. Voor enkelingen zou het nationaal voetbal een nieuw avontuur zijn, zelf vertoefde ik er met Boezinge al één seizoen. Als het niveau niet super veel verhoogd is, ben ik er rotsvast van overtuigd dat we ook in het nationaal voetbal geen mal figuur zouden slaan”, aldus de 28-jarige zelfstandige bouwvakker uit Houthulst, die nooit twijfelde over een verlengd verblijf.

Nog dit: voor de thuiswedstrijd tegen KHO Bierbeek is Harold Cool afwezig door een neusoperatie. (SBR)

Zondag 15 mei om 15 uur: KSV Rumbeke – KHO Bierbeek.