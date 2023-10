Jonas Bader is vaste waarde bij Excelsior Zedelgem (1)

Na een barslechte seizoenstart heeft Excelsior Zedelgem blijkbaar de goede cadans te pakken. Na 0-3-winst in Meulebeke volgde een brilscore tegen Racing Waregem. Nu maakt de groep zich op voor een trip naar FC Sparta Heestert.

Jonas Bader is aan zijn eerste seizoen bezig als vaste waarde. De gepassioneerde aanvallende middenvelder zorgt voor de aanvoer. “In Beernem mocht ik leren voetballen bij de lichting U9. Dan ging het richting Oostkamp, waar ik tot aan de reeks U17 mijn ding mocht doen. Twee jaar geleden waagde ik mijn kans bij de U21 van Zedelgem en werd nogal vlug naar de beloften overgeheveld. Sporadisch mocht ik proeven als bankzitter bij het vlaggenschip. Sinds dit kampioenschap behoor ik steevast tot de starters. Ik heb toch al flink wat stappen gezet, maar zonder het vertrouwen van je trainers ben je nergens. Zowel T1 Marc Calleeuw als T2 Tom Vanhulle koesteren geduld met jonge elementen. Ze vergeven een schoonheidsfoutje en zullen je altijd moed inspreken. Ik weet niet wat door hun hoofd ging na vijf opeenvolgende verliesbeurten maar nooit wezen ze met de vinger naar de spelersgroep.”

Beperkte middelen

“De oorzaken van onze slechte start? We kregen al drie teams uit de top vijf voorgeschoteld. Tegen leider Diksmuide verloren we enkel wegens brute pech, en onlangs tegen Waregem keurde de scheidsrechter een doelpunt van ons af wegens buitenspel. De bal kwam wel van de tegenstrever. Al twee matchen stel ik vast dat we ons allemaal nog meer dan vroeger te pletter lopen. We beschikken over geen ruime kern maar iedereen die zijn kans krijgt, probeert die te grijpen. Het trainersduo zit hier al lang, en toch blijven de oefensessies heel aangenaam om te volgen. Zedelgem is een vaste waarde geworden in eerste provinciale. Met beperkte middelen slagen de sportief verantwoordelijken er altijd in om het behoud te realiseren. We zullen onze kop voor de bal leggen zodat het dit kampioenschap weer zou lukken. Dat verdienen zowel onze trainers als ons bestuur.” (JPV)

Zaterdag 21 oktober om 19 uur: FC Sparta Heestert – K Excelsior Zedelgem.