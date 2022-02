Jens Kindt (KSV Rumbeke – 1) kijkt uit naar de topper op Blankenberge: “Aan de kust hebben we het altijd heel moeilijk”

Zondag staat er voor eersteprovincialer KSV Rumbeke een topper bij Blankenberge gepland. De heenwedstrijd eindigde op een nipte 4-3-zege voor Essevee. Men mag zich dus aan een warm onthaal verwachten aan de kust. Dat beseft ook centrale verdediger Jens Kindt.

“De heenwedstrijd herinner ik me nog levendig”, opent de 30-jarige bediende uit Roeselare. “We liepen na een sterke prestatie vlotjes 3-1 uit en dachten dat daarmee de buit zo goed als binnen was. De kustploeg keerde echter in moeilijke omstandigheden terug (ondertussen tot 9 man herleid) tot 3-3. Het werd een thriller tot het einde waarbij Rumbeke uiteindelijk toch het laken naar zich kon toetrekken. We beseffen dus dat het aan de kust een heel moeilijke opdracht zal worden om ginder iets te puren. Het is immers één van de best voetballende ploegen uit de reeks.”

Eindronde

In de klassering staan ze ook maar enkele puntjes verwijderd van Essevee. “Achter koploper Wielsbeke nestelde zich een peloton ploegen die op een zakdoek van elkaar staan en allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk straks de eindronde spelen. Vooraf hadden wij deze ambitie niet uitgesproken maar als je op enkele speeldagen van het einde nog steeds tweede staat, dan verleg je toch de ambities.”

Vorige week wonnen ze nipt op Zonnebeke met 1-2. “We wisten dat op dergelijk klein veld het altijd moeilijk is als voetballende ploeg. Tot twee minuten voor tijd stond het ook nog maar 1-1. Het venijn zat echter in de staart.”

Ondertussen zijn de besprekingen bij KSV Rumbeke zo goed als afgerond. “Het bestuur opteerde ervoor om de spelerskern zo goed als volledig bijeen te houden. Zelf kreeg ik ook een nieuw voorstel aangeboden en heb eigenlijk nooit getwijfeld. Straks start ik mijn zevende seizoen bij Rumbeke en daarmee ben ik zeker één van de anciens volgend jaar. Mijn idee is: waarom vertrekken bij een ploeg waar het goed is?”, besluit Jens.

Nog dit: op Blankenberge zal Nordine Behaegel niet in actie komen door een schorsing. De rest is wel inzetbaar. (SBR)

Zondag 27 februari om 15 uur: Sporting Club Blankenberge – KSV Rumbeke.