Jean-Pierre Vanhulsen zwaait binnenkort af

Jean-Pierre Vanhulsen en Zwevegem Sport (1ste provinciale) zijn twee handen op één buik. Maar straks gooit de Deerlijknaar na 20 jaar rood-witte dienst de handdoek in de ring. “Het zou mooi zijn moest ik mijn afscheid met een promotie naar derde afdeling kunnen vieren”, hoopt de keeperstrainer.

Jean-Pierre Vanhulsen, een vriendelijke mens, die met smaak kan vertellen, verlaat op het einde van het seizoen de Zwevegemse rood-witte stal. Niet om elders aan de slag te gaan, maar om in schoonheid afscheid te nemen van een club die hem nauw aan het hart ligt. “Ja, die laatste match dat ik op de bank zal zitten, zal allicht hard binnenkomen”, opent de bijna 69-jarige Vanhulsen die bij Zwevegem meerdere doelmannen de knepen van het vak leerde. “Vooraleer ik bij Zwevegem aan de slag ging, was ik gedurende tien jaar keeperstrainer bij Deerlijk. De gemeente waar ik geboren en getogen werd. Ondertussen mag ik 20 kaarsjes uitblazen bij Zwevegem. In mijn lange carrière heb ik veel trainers weten komen en gaan. Er zaten ook veel goeie tussen. Zoals Ronny Verriest waarvan ik destijds veel opgestoken heb. Ook Lionel Ladon, Christophe Bostoen en huidig T1 Frederic Calu waren en zijn uit het goede hout gesneden. En ik ben geen moeilijk mens, heb altijd goed met de trainers kunnen samenwerken. Voor het voetbal heb ik veel opgeofferd, maar ik heb er ook veel van teruggekregen. Wouter Biebouw, die destijds keeperstrainer was bij Club Brugge, liet zich in een interview met KW ontvallen dat ik hem op het goede spoor had gezet. Lovende woorden die me trots maakten.”

Vette en magere jaren

In een vroeger leven verdiende Jean-Pierre als doelman zijn strepen bij RC Waregem en OG Stasegem. De laatste 20 jaar was hij een van de meubelstukken bij Zwevegem. “Ik heb hier de vette en magere jaren meegemaakt. Zwevegem heeft ook diep gezeten. Maar de jongste seizoenen zitten we opnieuw in een goede flow. Met dank ook aan voorzitter Tom Desmet, die de club op een schitterende manier bij de hand neemt. Tom dringt zicht nooit op, heeft een klare kijk op de zaken en is altijd aanspreekbaar. Zwevegem Sport staat voor een goede structuur en gezelligheid en is nog lang niet aan het einde van zijn Latijn”, besluit Jean-Pierre Vanhulsen. (AVW)

Zondag 9 februari om 15 uur: Jong Male-Zwevegem Sport.