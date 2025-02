Jason Tarras wordt nieuwe trainer van Sassport Boezinge

Nadat Dylan De Winter aangaf dat hij na het seizoen vertrekt naar WS Lauwe, ging Sassport Boezinge op zoek naar een opvolger. Die zoektocht leidde tot bij Jason Tarras (40), nu nog actief bij reeksgenoot KRC Waregem.

Jason is al elf jaar hoofdtrainer. Na zes jaar bij GD Ingooigem is hij momenteel bezig aan zijn vijfde seizoen bij Rassing. Het vijfde en laatste seizoen, want de 40-jarige Kortrijkzaan gaf aan om na dit seizoen te stoppen. “Vijf seizoenen is al langer dan de gemiddelde houdbaarheid van een trainer en ik was toe aan iets nieuws. Ik heb dat tijdig laten weten aan het bestuur. Ik heb elk jaar positief kunnen afsluiten en steeds het maximale uit de groep kunnen halen. We moesten de voorbije jaren weinig transfers doen, want het grote deel van de ploeg bleef steeds op post. Ook de laatste elf matchen gaan we nog volop strijden voor een eindrondeticket. In tegenstelling tot vorig jaar zou de club nu wel kijken om een licentie voor amateurklasse aan te vragen. Vorig jaar werden we vijfde, maar konden we geen interprovinciale eindronde spelen. Het zou tof zijn als we dat nu wel kunnen doen en zien hoe ver we staan tegenover andere clubs. We hopen ook nog verder te gaan in de beker. Momenteel zitten we in de halve finale tegen reeksgenoot Zwevegem.”

Bekerfinale?

Ook nog actief in de beker: Sassport Boezinge A, de toekomstige club van Jason. In de competitie troffen ze elkaar al twee keer en Boezinge won telkens met 2-1. Een bekerfinale tegen elkaar kan dus nog. “Boezinge ken ik al langer van zoveel jaren in dezelfde reeks te spelen. Bovendien heb ik nog in de streek gevoetbald bij KBS Poperinge. Mijn spelerscarrière moest ik vroegtijdig beëindigen door een kraakbeenletsel. HEt grootste deel speelde ik bij Zwevegem, maar ik was ook actief bij WS Lauwe, onder Hein Vanhaezebrouck. Na mijn spelerscarrière heb ik alle cursussen gevolgd tot en met UEFA A.”

Assistenten blijven

Jason zal samenwerken met de huidige assistenten Frederik Wydoodt en Wouter Deman. “Ik had dat ook zo gevraagd aan voorzitter Kristof Verstraete. Wouter ken ik al langer en ook met Epo had ik al contact”, geeft de afdelingsmanager bij REO Veiling mee. (API)

Zondag 9 februari om 15 uur: SV Wevelgem City A Sassport Boezinge A.