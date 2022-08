Jan Verhoeve, WS Lauwe (1), kijkt vol ambitie naar de toekomst: “100 jaar geel-zwart vieren met promotie”

Vorige week donderdag hield WS Lauwe ploegvoorstelling. De geel-zwarten kijken optimistisch het seizoen tegemoet. T1 Maxim Vandamme spreekt over een plek in de top vijf, voorzitter Jan Verhoeve blikte vooruit naar het jaar 2025, waarin White Star zijn 100-jarige bestaan viert.

WS Lauwe heeft moeilijke jaren gekend. Maar de Wietstar blinkt opnieuw in zijn vel. De geel-zwarten zijn ondertussen een vaste waarde geworden in eerste provinciale. Maar blijkbaar is de hoogste provinciale reeks geen eindstation. “Herinner je ons project WS Lauwe 2025”, opende Jan Verhoeve de persvoorstelling. “In 2025 vieren we ons 100-jarig bestaan. Dat willen we niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Een terugkeer naar nationaal voetbal is en blijft de doelstelling. Het zou schitterend zijn mochten we ons 100-jarig bestaan met een promotie kunnen vieren. Het mag uiteraard ook iets vroeger”, klinkt het.

Vandaag zijn we geen rijke club, maar we zijn opnieuw gezond

‘Het kleine Anderlecht’

Jan Verhoeve zette zijn club nog eens in de kijker. “WS Lauwe kan terugblikken op een roemrijk verleden”, aldus de Lauwse preses. “In de jaren zestig en zeventig deden we ons ding niet zonder succes in de toenmalige derde klasse. Voor de Beker van België mochten we twee keer het toen roemrijke SC Anderlecht in de ogen kijken. En de Brusselaars hadden meer dan de handen vol met het Kleine Anderlecht zoals de pers ons toen vleiend heette. In diezelfde beker schakelden we eersteklasser Waterschei uit en ook de toenmalige tweedeklassers Sint-Truiden en VG Oostende legden we over onze knie. Maar we hebben ook magere jaren gekend. Op een bepaald ogenblik was er zelfs twijfel over het voortbestaan van de club. Gelukkig konden we toen rekenen op enkele sympathisanten en oud-spelers die WS Lauwe in hun hart dragen, onze geliefde club in leven hielden. Vandaag zijn we geen rijke club, maar we zijn opnieuw gezond. En we kijken met een ambitieuze blik naar de toekomst. Ik kan tevens rekenen op medewerkers die op geen inspanning kijken. Een van hen, onze sportief verantwoordelijke Stefaan Tanghe, heeft met een bescheiden geldbeugel opnieuw voor een mooie kern gezorgd die ons in staat moet stellen om er straks een mooi seizoen van te maken.”

T1 Maxim Vandamme hield het bescheiden. “Een plek in de top vijf moet kunnen”, hoopte de Ledegemnaar. “Om mooie resultaten te boeken zijn twee voorwaarden een must: uiteraard heb je kwaliteit nodig en ook de mentaliteit moet goed zitten. En niet onbelangrijk, een goede start. Ondanks we met de verplaatsing naar Diksmuide en een thuismatch tegen Blankenberge niet verwend werden door de kalendermaker, heb ik er een goed oog in.” (AV)