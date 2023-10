Ibe Duflou en Boezinge op zoek naar driepunter tegen Dottenijs

De twee toppers tegen Varsenare en WS Lauwe eindigden onbeslist voor titelkandidaat Sassport Boezinge. Zaterdag gaan de oranjehemden op zoek naar de drie punten tegen promovendus Dottenijs, dat voorlaatste staat met 3 op 24.

Sassport Boezinge staat na acht speeldagen op de vierde plaats. Het telt zes punten minder dan leider KSV Diksmuide. De voorbije matchen speelde het twee keer gelijk. “Tegen Varsenare hadden we zeker aanspraak kunnen maken op de drie punten”, zegt Ibe Duflou. “In en tegen WS Lauwe werd het een spektakelstuk. In de 83ste minuut stonden we 1-2 voor, maar we slikten twee doelpunten in korte tijd, telkens op stilstaande fase. Uiteindelijk kon Sven Cornette ons in de voorlaatste minuut van een tweede seizoensnederlaag behoeden.” Ibe is nieuw bij Boezinge. De 23-jarige middenvelder kwam over van KFC Poperinge. “Ik begon op mijn vijfde bij BS Poperinge en trok twee jaar later naar KV Kortrijk, waar ik tot de beloften actief was. Ik speelde er samen met aanvallers Thomas Timmerman en Quincy Ponjaert. Quincy was toen nog doelman.”

Vlotte integratie

Na zijn periode bij De Kerels stapte hij over naar KFC Poperinge. Dit jaar zette hij een stap hogerop. “De integratie in Boezinge verliep vlot. Ik speel vooral als recuperator voor de verdediging. Ik kreeg kansen en ik heb die met beide handen gegrepen. Misschien ben ik technisch niet bij de betere van deze sterke ploeg, maar ik compenseer het met mijn inzet en werkkracht. Het klikt goed met de ploegmaten en we raken elke week beter op elkaar ingespeeld. Ook met de trainers is er een goede verstandhouding. Coach Dylan Vanhaverbeke is een goeie people manager en hij geeft ons de nodige feedback.” Zaterdag komt promovendus Dottenijs op bezoek, de voorlaatste in het klassement. “Ik speelde er twee seizoenen tegen in tweede provinciale, maar ik denk dat er nog weinig spelers van de voorbije jaren bij zijn. We mogen zaterdag alvast geen puntenverlies lijden”, aldus de Poperingenaar, die zijn laatste jaar ergotherapie volgt aan de Howest in Kortrijk en abonnee is bij KV Kortrijk. “Ik was afgelopen zaterdag getuige van de stuntzege tegen Club Brugge. Hopelijk kunnen ze het behoud verzekeren.” Ook nog even meegeven: Sven Cornette pakte tegen WS Lauwe zijn derde geel en hij is er dus zaterdag niet bij. (API)

Zaterdag 28 oktober om 18.45 uur: Sassport Boezinge A – Dottignies Sport.