Heel wat spelers van Eendracht Wervik tekenden bij: “Een teken dat de sfeer en resultaten goed zijn”

Simon Verlinde (KRC Harelbeke), Guillaume Devacht (SV Anzegem) en Gianni Lingier (SK Roeselare-Daisel) zijn de eerste nieuwkomers bij eersteprovincialer Eendracht Wervik. Er is een nieuwe keeperstrainer, trainer van de beloften en jeugdcoördinator.

Doelman Olievier, Degryse, Pante, Scheldeman, Defever, Ingels, Dessein, Vlieghe, Vandenbogaerde, Vandeputte, Vandepitte, Vandamme en Vandermeiren tekenden bij. Spits Lowen Lefebvre vertrekt naar reeksgenoot White Star Lauwe en gaat er dus samenwerken met zijn ex-trainer Maxim Vandamme.

“Dat er zoveel spelers in twee à drie weken een beslissing namen om te blijven, is een teken dat de sfeer en de resultaten goed zijn, iedereen tevreden is over de manier van werken en toont ook aan dat de club financieel correct is”, benadrukt trainer Jakob Crombez.

Noa Bara

De talentvolle bijna 18-jarige Noa Bara tekende nog niet bij. “Dat heeft meer te maken met zijn studies”, aldus de coach. “Hij gaat in Doornik of Brussel studeren en zal in februari of maart daarover beslissen. Florian Petitprez, Tom Hillewaere en Sofyn Derrag wachten af.”

Het team van voorzitter Christophe Parreyn moest op zoek naar een nieuwe trainer voor de beloften want trainer Didier Bargibant nam ontslag. Pascal Dumortier volgt hem op.

Er kwam ook een einde aan de samenwerking met jeugdcoördinator Geert Standaert. Wim Baelen is zijn opvolger. Er is ook een nieuwe keeperstrainer: Phil Thevelein, de doelman bij SK Roeselare-Daisel B. (EDB)