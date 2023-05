Gregory Mahau (29) zet zijn krabbel onder contract bij eersteprovincialer SV Wevelgem City

SV Wevelgem City speelde kampioen in eerste provinciale, vroeg geen licentie aan en kon daardoor niet promoveren. Na twee titels op rij, zal het volgend seizoen ook met een compleet andere ploeg moeten gebeuren. Heel wat spelers vertrokken, maar met Gregory Mahau haalde men wel een naam binnen.

Gregory Mahau zou aan het seizoen bij SK Roeselare-Daisel beginnen, maar in de voorbereiding kwam er een kink in de kabel. Uiteindelijk speelde de Kortrijkzaan, die nu in Aalbeke huist, niet voor de fusieclub. Zijn carrière was hij gestart bij KV Kortrijk, waar hij van het eerste elftal mocht proeven. Via KVV Coxyde en Winkel Sport belandde hij bij SK Londerzeel en in eigen provincie ging hij vervolgens RC Harelbeke en SCT Menen aan de slag.

De linksvoetige Mahau is aanvallend ingesteld en vindt makkelijk de weg naar het doel. Bij SV Wevelgem moet de ervaren pion een van de dragende spelers worden. Heel wat spelers van het kampioenenteam zochten immers andere oorden op.