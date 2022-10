Gilles Garrevoet kijkt met KFC Moen (1) uit naar de match tegen Deerlijk: “Niemand komt graag naar Moen”

Promovendus Moen doet het uitstekend in de hoogste provinciale reeks. Het telt slechts één puntje minder dan leider Wevelgem. Prima voor een ploeg die voor het eerst meedraait in eerste provinciale.

Alex Depraeter is er de hulptrainer en tevens trainer van de beloften. Het is het eerste jaar dat hij de hoofdcoach Gregory Vandenbulcke bijstaat.

“Ik kom over van Dottenijs”, legt Alex Depraeter uit. “Toen ik hier aankwam vond ik een groep vrienden terug. Dat was het allergrootste verschil met mijn vorige club. Greg (Vandenbulcke, red.) heeft daar alle verdiensten aan. Hij heeft met dit Moen een groep gesmeed die elkaar nu al verscheidene jaren kent. Dat resulteert. Het zijn stuk voor stuk spelers die zonder kapsones door het leven gaan en met beide voetjes op de grond staan. Ze spelen ondertussen al zo lang samen dat je dat dwars door hun voetbal begint te zien. Al is het niet altijd evident. Het verschil tussen tweede en eerste provinciale is toch groot. Alles gaat nog eens zoveel sneller. Maar we drijven nog altijd voort op het elan van vorig seizoen. De winst die we tegen Heestert in de openingsmatch behaalden, stuwde ons vooruit en sindsdien loopt het best wel lekker. Het klopt dat er veel Franstalige spelers zijn bij Moen. De hoofdtrainer is Franstalig en hij kent uiteraard veel spelers die zijn taal spreken. Bovendien blijft Moen een bescheiden club zonder oneindige middelen. Spelers uit Wallonië of zelfs Frankrijk komen maar al te graag spelen bij een Vlaamse club. Meer moet daar niet achter gezocht worden.”

Match in handen

“Jammer genoeg hebben we het vorige week laten liggen in Meulebeke”, blikt spits Gilles Garrevoet nog even achteruit. Heel snel kwamen we 1-0 achter. We waren niet goed aan de wedstrijd begonnen. We herpakten ons wel en kwamen zelf 1-2 voor. We hadden de match wel in handen. Toch lieten we nog de gelijkmaker toe en in de laatste minuut gaven we zelfs het gelijkspel uit handen. Raar, dat was zo’n wedstrijd die, als je hem 100 keer speelt, je hem 99 keer wint, maar nu dus niet.”

Geen drama

“We gaan zeker de kop niet laten hangen. Dit is echt geen drama. We gaan hard werken voor de match tegen Deerlijk. Dat wordt een belangrijke met een inzet van 6 punten verschil bij winst of verlies. Ik ken wel enkele spelers van onze komende tegenstander zoals Kramahz en Honoré.”

“Laat ze maar komen! Deerlijk doet het ook uitstekend momenteel. Wij staan voltallig, zelfs Bourquin (rood vorige week, red.) mag meedoen. Deerlijk is een ploeg met veel ervaring, moeilijk te bespelen, maar wij spelen thuis, en niemand komt echt graag op ons veld voetballen.” (MVA)