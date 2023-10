Geert Broeckaert neemt na 7 jaar ontslag als hoofdcoach bij KSV Rumbeke

Deze week nam Geert Broeckaert de drastische beslissing om met onmiddellijke ingang zijn functie als hoofdcoach bij KSV Rumbeke op te zeggen. Zelf was de zestiger uit Escanafless toe aan zijn zevende campagne bij de eersteprovincialer.

Woensdag was hij telefonisch onbereikbaar maar op de clubwebsite staat te lezen dat er met enkele spelers onenigheid was. Zijn assistent David Vlieghe neemt over tot er een vervanger is aangeduid.

“Laat duidelijk zijn dat dit een tijdelijke optie is voor mij”, aldus David. “Ik heb al eerder voor mezelf uitgemaakt geen ambitie te hebben als hoofdcoach. Depanneren is geen probleem. Zelf vind ik het heel spijtig dat Geert deze beslissing nam, maar begrijp het wel. De resultaten waren niet zoals ze vooraf verwacht werden en daardoor kwam er gemor in de kleedkamers. Geert was dit beu geworden en gaf zijn ontslag bij de voorzitter.”

Zelf heeft David een heel goeie band met Geert Broeckaert. “Ik ben hier toegekomen als assistent en meteen promoveerden we vanuit tweede. Samen hebben we ook met bijna dezelfde kern de promotie naar derde amateurklasse kunnen vieren. Vorig jaar konden we het behoud niet realiseren, maar nu was er terug ambitie om toch minstens de top te viseren.”

Donderdag leidt David de training, zaterdag de wedstrijd op Dottenijs. Daarna kruipt hij wellicht terug in de rol als assistent bij een nieuw aangeduide hoofdcoach. (SBR)