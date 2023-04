Geen gedroomde titelmatch voor Sassport Boezinge A (1): “Enorme ontgoocheling”

Zondag had Boezinge op het veld van Wevelgem voor de titel kunnen spelen, als het thuis won van Deerlijk Sport. Maar dat ging serieus mis, want de oranjehemden gingen met 1-4 de boot in. Nu rest hen nog een rol als scherprechter en moet alles op de interprovinciale eindronde gezet worden.

Dylan Vanhaverbeke (39) telde in zijn eerste 18 matchen nog maar één nederlaag, thuis tegen WS Lauwe, en een totaal van elf verliespunten. In de 19de match tegen Deerlijk Sport kende zijn ploeg een complete offday wat resulteerde in een 1-4-nederlaag. “Organisatorisch was het een ramp”, zucht Dylan. “We maakten te veel fouten, gaven doelpunten weg in cadeauverpakking. Op alle vlakken kwamen we gewoon te kort.” Hoe pijnlijk dit ook binnenkwam, toch komen er nog belangrijke weken aan voor Boezinge. “We moeten de knop omdraaien en ons klaarstomen voor de interprovinciale eindronde. In plaats van de titel te pakken, spelen we zondag scherprechter. Het had een razendspannende slotspeeldag kunnen worden, want ook de andere ploegen uit de top vier WS Lauwe en SC Blankenberge spelen tegen elkaar. Het feit dat die spanning weg is voor ons is volledig onze eigen schuld. Nu zal de match in Wevelgem vooral in functie zijn van die eindronde. Tegen de start op zondag 7 mei moet iedereen zowel mentaal als fysiek topfit zijn. Voor mij is het zondag een terugkeer naar de club waar ik vele mooie jaren beleefde. Het voelt als thuiskomen.”

Loterij

Het promotieverhaal wordt zo een stuk moeilijker. “De eindronde is een loterij. Factoren als vorm van de dag, thuisvoordeel en blessurelast spelen een belangrijke rol. Het blijft echter het doel om de stap naar derde nationale te zetten. De kern voor volgend seizoen zal de kwaliteiten hebben om mee te draaien op dat niveau.” En om die ambities kracht bij te zetten, werden er deze week nog drie transfers bekendgemaakt. Met Dorian Dervite haalt Boezinge een brok ervaring binnen om de defensie te versterken. Dorian komt over van Dottenijs, maar speelde in zijn carrière onder meer voor Tottenham, Charlton, Bolton, Villarreal B en NAC Breda.

Vertrekkers

Ook de broers Dieter en Mathias Meulenyzer (allebei Wevelgem) komen de rangen versterken. Dieter is momenteel topscorer van eerste provinciale met 22 treffers. Beide spelers worden herenigd met de trainer. Aan uitgaande zijde verlaten Thibau Laevens en Gillian Vervacke de club, nadat ze eerder verlengd hadden. “Ze plegen nu woordbreuk en dat vind ik jammer. Beide spelers trekken naar Mandel United. Ze blijven echter nog strijden tot de laatste seconde en ik behandel hen niet anders.”

De komende periode ondergaan Thomas Timmerman en Mathias Desmet elk een operatie. Bij Thomas wordt de knie vastgezet nadat die al enkele keren uit de kom ging. Hij hoopt in juli weer aan te pikken. Mathias laat een plaatje verwijderen uit zijn sleutelbeen, nadat hij dit begin seizoen brak. Zijn afwezigheid wordt op drie weken geschat.

Zondag 30 april om 15 uur: SV Wevelgem City A Sassport Boezinge A.