Frederik Wydoodt strijdvaardig met Boezinge: “We hebben nog geen enkele uitmatch verloren”

Het zijn de weken van de waarheid voor Sassport Boezinge A in eerste provinciale. Na de afgelasting tegen SK Westrozebeke volgen nog vier stevige duels voor Nieuwjaar. Te beginnen met een verplaatsing naar leider KSV Diksmuide A zaterdagavond.

Sassport Boezinge kon na de thuisnederlaag tegen KSV Rumbeke de rug rechten tegen Excelsior Zedelgem. Vorig weekend was er de algemene afgelasting in het provinciaal voetbal en dus genoten spelers en staf van een vrij weekend.

“In deze matchen moeten we punten pakken als we bovenin willen strijden”

“Ik maakte van de gelegenheid gebruik om met mijn zoon Jarne naar de Belgische beloften gaan kijken op vrijdagavond”, vertelt Frederik Wydoodt, beter bekend als Epo.

“Ik volgde de cyclocross en er stond ook een babyborrel op de agenda. Zondag ging ik naar KVK Westhoek kijken. Ik zag er enkele oud-spelers van mij terug. Het was een fijn weerzien. Dat er in provinciale niet gevoetbald werd, daar heb ik begrip voor. Zeker als je tegen ploegen zou spelen die uit de getroffen regio komen. De velden die zondag wel bespeeld werden, zullen er geen deugd van gehad hebben.”

Topper

Zaterdag wacht een uitmatch naar Diksmuide. “Een topper die we niet mogen verliezen. Uit verloren we dit seizoen nog niet, maar het is nu wel tegen de leider. Zij hebben de eerste periode al beet en beschikken over een uitstekende mix van jong geweld en ervaring. We scoorden één goal meer dan Diksmuide, maar slikten er wel dubbel zoveel. Onze laatste match tegen Zedelgem was wel een clean sheet. We krijgen ook nog Ardooie, Wevelgem en Bredene voor Nieuwjaar. In deze matchen zullen we punten moeten pakken, willen we blijven meestrijden bovenin.”

Goeie samenwerking

Zaterdag ontbreken Romain Roussel en Dorian Dervite. “Twee belangrijke pionnen voor ons. Dorian voor zijn gestalte en ervaring en Romain heeft heel wat voetballend vermogen”, zegt de 49-jarige Ieperling die bij Bpost werkt. Hij amuseert zich in Boezinge. “Het is dicht bij huis, ik kan goed samenwerken met de andere trainers en er is een goed en correct bestuur. Ook de B-ploeg, die ik vorig jaar nog onder mijn hoede had, doet het goed.”