Frederic Calu en Zwevegem Sport, een prima duo

Zwevegem Sport trok vorige zondag richting zijn zwarte beest FC Marke. De Draadtrekkers kwamen er met een punt terug. “Marke is een moeilijk te ontwrichten geheel”, weet T1 Frederic Calu. “In ieder geval, ik ben niet ontevreden met dit gelijkspel. Tenslotte slikte onze Nathan Leyder net voor het slotkwartier nog een tweede gele kaart, en moesten we met tien verder.”

Met een voorlopige derde plaats is er bij Zwevegem geen reden tot klagen. “We doen het veel beter dan verhoopt en verwacht”, lacht Frederic Calu. “Ondanks dat we reeds ons deel van de pech kregen in de vorm van gekwetsten, hadden we geen last van aanpassingsproblemen.”

“Aan leider Rumbeke zal niemand kunnen tippen en ook achtervolger Boezinge lijkt buiten schot, maar als we ons niveau na de winterstop kunnen vast houden, vallen we allicht in de prijzen voor een eindrondeticket. Niet dat we staan te springen om hoger te mikken, maar wat je kunt krijgen, mag je niet laten liggen.”

Trouwe supporters

Zwevegem boert goed. En niet alleen op sportief vlak. Voorzitter Tom Desmet en zijn medewerkers hebben van Zwevegem Sport een goed gestructureerde club gemaakt en vergeten hun sociale rol niet te vervullen. “Zwevegem Sport is een bloeiende vereniging waar altijd iets te beleven valt”, weet Frederic Calu.

“Ik ben er ondertussen al vier seizoenen aan de slag, en heb me er nog nooit verveeld. Naast voetbal zijn de initiatieven om mensen bijeen te brengen er legio. Niet voor niets kan onze club op een grote schare supporters rekenen. Veel hogere clubs kunnen bij Zwevegem nog in de leer gaan.”

Vijfde seizoen

Ondertussen bereikte Zwevegem en Frederic Calu een akkoord om er een vijfde seizoen aan toe te voegen. “Momenteel kan ik nergens beter zijn. De jongste jaren werden er hier op alle vlakken veel stappen gezet.”

“Ondertussen zijn de gesprekken met de spelers gestart en wordt er uitgekeken naar haalbare versterking. Sommige jongens die bij ons minder aan hun trekken komen zoals Gilles Soens en tweede doelman Robbe Platteeuw zullen heel zeker vertrekken. Twee positief ingestelde jongens die wij alle succes wensen bij hun nieuwe club”, besluit Frederic Calu.

(AV)

Zaterdag 11 januari om 18 uur: Zwevegem Sport – FC Varsenare.