Forfaitnederlaag dreigt voor Sassport Boezinge, maar club gaat in beroep

Op 9 oktober werd de match Boezinge-Blankenberge in eerste provinciale na 20 minuten stilgelegd. Een toeschouwer liep het veld op richting de bezoekende doelman. De bond stelde voor om de match naar een 0-5-forfait om te zetten in het voordeel van de kustploeg.

Guido Van Engelandt is al 27 jaar actief bij Sassport Boezinge en maakte zo’n incident nog nooit mee. “Ik was aanwezig in Strombeek en heb kennisgenomen van de uitspraak: een geldboete en 0-5-nederlaag”, vertelt Van Engelandt. “Er is echter nog een mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Die mogelijkheid zullen we benutten. Het is koffiedik kijken of dit iets uithalen, maar het gaat ons om het principe.”

Eerste keer

“Wij gaan uiteraard niet goedkeuren dat een toeschouwer het veld oploopt. Maar wij zien dit als een onvoorziene toestand. Die persoon heeft geen rechtstreekse binding met onze club en komt hier niet regelmatig over de vloer. Het is de eerste dat we beroep aantekenen voor zoiets en dat na toch al een lange carrière.”

Binnen de lijnen

“Wanneer een definitieve uitspraak volgt, weten wij niet. Maar wij willen de match liefst binnen de lijnen afwerken in plaats van erbuiten”,, aldus de gerechtigd correspondent van de club die zondag Veurne ontvangt. “Het moet al meer dan een kwarteeuw geleden zijn dat we hen nog troffen. In de tijd dat we in derde provinciale speelden. Toen deed Geert Winnock mee, vader van onze ex-speler Bart.”