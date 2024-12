Fanny Schamp blijft ook volgende twee seizoenen hoofdcoach van KSV Rumbeke

In eerste provinciale is men ook bij leider KSV Rumbeke met de besprekingen gestart naar volgend seizoen toe. De eerste die de revue passeerde bij voorzitter Stefaan Bouckaert was coach Fanny Schamp. Uiteindelijk kwam men redelijk snel tot een nieuwe verbintenis, en dit ook voor de volgende twee seizoenen. Daarmee toont het bestuur dat men heel tevreden is over het werk van de Oekenenaar.

“Mijn opdracht is nu om Essevee dit seizoen naar nationaal voetbal terug te brengen. We beseffen dat we goed op weg zijn, maar de buit is nog niet binnen. Naar mijn mening zullen de maanden januari en februari hiervoor cruciaal zijn.”

De komende weken praat de sportieve cel ook met de huidige spelerskern. Bedoeling is om deze zoveel mogelijk bijeen te houden en enkel gericht te versterken.