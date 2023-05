Ex-kapitein Steven Van Moeffaert is nieuwe trainer KSC Blankenberge

Steven Van Moeffaert, ex-kapitein van KSC Blankenberge, nam in Waregem, ter gelegenheid van de gewonnen finale van de Beker van West-Vlaanderen, afscheid van het actieve voetballeven. Hij wordt nu hoofdcoach van de kustformatie.

De kersverse T1 zette zijn eerste voetbalpassen bij KSK Wenduine en stapte vervolgens over naar Cercle Brugge. Als 17-jarige bood hij zich aan in Blankenberge. “Jannes Tant loodste mij in het eerste elftal en ik verbleef er vijf seizoenen. Daarna trok ik voor drie jaar naar Wingene en mocht twee promoties meevieren. Na tussendoortjes bij Waarschoot en Langemark stevende ik naar Knokke. Ik leerde er Yves Van Borm kennen en in vier jaar tijd klommen we drie keer naar een hogere reeks. Uiteindelijk keerde ik terug naar Blankenberge, waar ik nog enkele fantastische seizoenen voetbalde. Nu lijkt me de tijd rijp om een nieuwe stap te zetten in mijn voetbalpassie.”

Behoud absolute prioriteit

“Ja, ik haalde mijn Uefa A-diploma. Voor een niet-prof betekent dat een titanenarbeid en ettelijke uren per week studeren, vier jaar lang. Ik ben Sporting Club dankbaar dat ik meteen mijn theorie in de praktijk kan omzetten, want zelfs op een Uefa A-trainer zitten teams niet te wachten. We promoveerden zopas naar de nationale reeksen en stellen het verzekeren van het behoud als absolute prioriteit. Het bestuur zal me ongetwijfeld de nodige middelen ter beschikking stellen om dit streefdoel te bereiken. Het lijkt me een groot voordeel dat ik als speler dat niveau haalde, maar ook dat ik in Blankenberge iedereen door en door ken. Verder ben ik overtuigd dat de spelersgroep me meteen zal accepteren, zoals ze mijn richtlijnen opvolgden toen ik als hun kapitein tussen de krijtlijnen fungeerde. Wij zijn samen tot iets moois in staat, daar geloof ik rotsvast in. De nieuwe competitie kan, wat mij betreft, niet vlug genoeg beginnen.” (JPV)