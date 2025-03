Evert Masselis wil graag proeven van nationaal voetbal

SV Wevelgem City won met 3-0 van Club Roeselare en zette daarmee de eindrondeambities kracht bij. Zondag maken de jongens van T1 Pascal Mestdagh de verplaatsing naar de nummer 13 Bredene. Moet kunnen.

Door de overwinning tegen Roeselare en de nederlaag van Heestert is Wevelgem naar de vijfde plaats opgeklommen in de stand. Als de Vlassers die plaats kunnen vasthouden, mogelijk zelfs nog RC Waregem over het hoofd springen naar de vierde stek, mogen de paars-witten zich opladen voor de eindronde. “Dat is de bedoeling”, maakt kapitein Evert Masselis een vuist. “Dit seizoen zijn we ondermaats uit de startblokken geschoten. Maar sedert de winterstop hebben we onze motor op het juiste toerental gekregen. Het zal er nu op aankomen geen steken meer te laten vallen. Onze resterende kalender is wel niet van de poes. Met wedstrijden tegen bijna-kampioen Rumbeke en Zwevegem wachten ons nog moeilijke opdrachten. Maar als we op ons best zijn, hoeven we niemand te vrezen.” Tegen de promotie naar derde afdeling zou Evert Masselis niet neen zeggen. “Ik zou wel eens willen proeven van nationaal voetbal”, zegt de 23-jarige Wevelgemnaar. “Een derby tegen WS Lauwe dat zie ik wel zitten. Maar eerst moeten we ons ticket halen. Ik heb dit seizoen op alle posities gespeeld. Tot zelfs als diepe spits. Met zes goals en drie assits kan ik niet ontevreden zijn. Maar het best kom in aan mijn trekken als centrale verdediger. Ondertussen hebben Simon Vandewiele en Gregory Mahau hun beste vorm bereikt en ook Robbe Dekiere scoorde de vorige weken aan de lopende band.”

Ondertussen heeft Evert Masselis als een van de eerste zijn verblijf bij Wevelgem verlengd. “Voorlopig kan ik nergens beter zitten . Ik woon op wandelafstand van het stadion en ben vergroeid met de club. Ik heb hier mijn voetbaljeugd doorgebracht. Wie zei daar ook weer: Oost West, thuis best”, besluit Evert Masselis. (AV)

Zondag 23 maart SV Bredene-SV Wevelgem City.