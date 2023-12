“Er komt een einde aan een periode van 35 jaar”, een bom valt uit de hemel in Varsenare: algemeen coördinator Danny De Coninck stopt met onmiddellijke ingang

Danny De Coninck vertoeft dagelijks in Varsenare. In de VIP-ruimte lost hij veel problemen op en heeft een vriendelijk woord over voor iedereen. De grote baas van de ambitieuze eerste provinciale club startte als jeugdtrainer bij VKSO Zerkegem en zette vervolgens de stap naar KFC Varsenare. Gedurende 20 jaar vervulde hij de trainerspassie, waarvan vijf in combinatie met een eerste ploeg, respectievelijk bij Jong Male en VKSO Zerkegem. Later coachte hij de U21 in Varsenare terwijl hij de functie van gerechtigd correspondent aan het voorbereiden was om de toenmalig kind van het huis Dirk De Vooght op de volgen.

Stelselmatig werd die taak verruimd om vier jaar terug uit te monden in algemeen coördinator met volle verantwoordelijkheid voor de dagelijkse werking. Danny De Coninck boekte resultaten, superviseerde de uitbouw van KFC Varsenare A, dat uitgegroeid is tot een vaste waarde in eerste provinciale, en Varsenare B, dat titelkandidaat is in vierde provinciale. In al onze interviews met spelers en trainers benadrukte iedereen de positieve wind. Tot de laatste dag van het kalenderjaar een persmail van Danny De Coninck inslaat als een bom.

“Ik heb besloten om op 31/12/2023 de samenwerking met KFC Varsenare te beëindigen. Het betreft een weloverwogen beslissing die al enkele weken in de lucht hing maar sinds kort ook definitief is. Reden hiervoor is de reeds geruime tijd vertroebelde relatie met de Raad van Bestuur omwille van een verschil in visie over de toekomst van de vereniging. Qua inzichten en principes zaten we duidelijk niet op dezelfde golflengte.”

Bijzonder trots

“Ik ben bijzonder trots op wat we de jongste jaren met het team hebben gepresteerd: een bloeiende jeugdwerking op interprovinciaal niveau die dankzij het unieke doorstromingsverhaal uitmondde in een succesverhaal van het A-team. Met die groep promoveerden we naar de hoogste provinciale reeks en het prachtige eindresultaat binnen de subtop van afgelopen seizoen. Tijdens deze jaargang wordt één en ander bevestigd met een derde plaats halfweg, een pluim op de hoed van spelers en staf, die ik hierbij hartelijk bedank voor de prachtige tijd samen. Het grootse deel van de huidige A-kern blijft trouwens ook volgend seizoen aan boord. Voorlopig vertrekt enkel de wat op een zijspoor geraakte Ebrima Camara in de beste verstandhouding naar buur K.S.V. Jabbeke.”

“Hiermee komt een einde aan een periode van maar liefst 35 jaar, eerst als speler, daarna als jeugdtrainer en tenslotte als bestuurslid, waarbij ik vooral de laatste vier jaar in de functie van algemeen coördinator geprobeerd heb mijn stempel te drukken op het reilen en zeilen van KFC Varsenare. Nu is de tijd dus aangebroken voor zowel de vereniging als mezelf om de horizonten te verleggen en nieuwe uitdagingen aan te gaan.” (Jean Pierre Vanheerswynghels)