Eindejaarsrapport in eerste provinciale: hoe doen Sassport Boezinge, KSV Diksmuide en KSV Veurne het tot nu toe?

KSV Diksmuide A (derde plaats)

Ons oordeel: Met 2 op 9 begon KSV Diksmuide teleurstellend aan het seizoen, waarna Allan Deschodt de eer aan zichzelf hield en opstapte. Via een iets diplomatischere aanpak kreeg Benny Jonckheere alle neuzen van de jonge spelersgroep wél in dezelfde richting, wat resulteerde in vier zeges op rij en een stekje in de subtop. Een plek waar KSVD via degelijke resultaten de hele heenronde zou blijven hangen, met in december nog een sterke eindsprint. Diksmuide dook met 9 op 9 en een derde plaats de winterbreak in. Met slechts vier punten achterstand op leider Wevelgem en een puntje op de buren uit Boezinge, de eerste tegenstander in januari, mag Diksmuide met gezonde ambitie de terugronde aanvatten.

Het oordeel van de trainer: Benny Jonckheere nam in september, na amper drie competitiematchen, over van Allan Deschodt. “Meteen na mijn overname boekten we 12 op 12”, blikt Benny Jonckheere terug. “Dat was echter vooral tegen ploegen die in de tweede helft van het klassement stonden. Nu sluiten we af met 9 op 9 tegen ploegen uit de linkerkolom, wat ons heel tevreden stemt.” Mooi resultaten, maar toch verrast Benny met het nieuws dat hij na dit seizoen niet verder gaat als T1 bij Diksmuide. “Ik ervaar heel veel steun vanuit het bestuur, maar als Diksmuideling voel ik een bepaalde druk. Ook als het goed gaat, heb ik nog steeds het gevoel dat het niet goed genoeg is.” Eerst wil Benny het seizoen mooi afsluiten als T1. “Onze eerste match na Nieuwjaar wordt de belangrijke derby tegen Boezinge. Ik zie Boezinge als een van de grote titelkandidaten, terwijl wij dat absoluut niet zijn. Zelfs als we verliezen, blijven we meedoen voor de top vijf. Vanuit het bestuur is er geen druk, maar voor mezelf leg ik de lat wel hoog. Nu we daar op die derde plek staan, wil ik daar ook blijven. Als we gespaard blijven van blessures en nog iets efficiënter zijn voor doel, is alles mogelijk. Een eindronde zou de kers op de taart zijn”, besluit de Diksmuideling. (SB)