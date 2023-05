Eersteprovincialer Deerlijk Sport geschrapt, trainer voor ploeg in vierde bekend

Door een complete leegloop in de A-kern van Deerlijk Sport besliste het bestuur om de slotmatch tegen degradant Jabbeke niet meer te spelen. Het bestuur van Deerlijk Sport kreeg donderdag duidelijkheid over de toekomst van de ploeg. Doorgaan in eerste provinciale was niet echt haalbaar, maar omdat de club pas na 16 april de beslissing genomen had om te stoppen met de eersteprovincialer moest een uitzondering aangevraagd worden bij de voetbalbond. Daar toonde men alle begrip voor de argumenten die de club aanvoerde en de eersteprovincialer wordt geschrapt.

“De slotmatch tegen Jabbeke had geen enkele zin meer”, stelt voorzitter Patrick Allegaert. “Wij stonden op een mooie vijfde plaats, maar omdat we geen licentie aanvroegen voor nationaal voetbal zouden wij de eindronde sowieso niet spelen. Jabbeke van zijn kant was al zeker van degradatie en voor hen hoefde het dus ook niet meer.”

“In de aanloop naar de match op Boezinge gingen er ook stemmen op om daar al forfait te geven, maar niet spelen zou de competitie vervalst hebben en daarom maakten wij die verplaatsing wel. Wij speelden daar trouwens een dijk van een match, wonnen met 1-4 en knikkerden Boezinge daardoor uit de titelrace.”

RSZ-regeling

Op de bestuursvergadering besliste het bestuur unaniem om de match tegen Jabbeke niet te spelen en er gingen stemmen op om ook te stoppen met de ploeg in eerste provinciale. “Wij zijn het slachtoffer van onze eerlijkheid”, stelt voorzitter Patrick Allegaert.

“Wij lichtten de spelers in over de nieuwe RSZ-regeling en dat was het begin van een uittocht. Ik hield nog slechts een handvol spelers van de A-kern over, maar het positieve was dat er heel wat nieuwe spelers bereid waren om voor Deerlijk te tekenen.”

“Ondanks alle geruchten, roddels en onwaarheden wordt er volgend seizoen zeker nog gevoetbald in Deerlijk. Los van dat eerste elftal waren wij immers van plan om met een tweede ploeg te starten in vierde provinciale en van daaruit weer op te bouwen.”

Leegloop

De vertrekkers bij Deerlijk Sport op een rijtje. De transfers van Maxime Goeminne (Nokere-Kruishoutem), Guillaume Willequet (Bissegem), Sian Oosterlinck (RC Lauwe), Jessy Lebsir (Lowingen), Maxime Vandenbulcke (Stasegem) en Benjamin Vandekerckhove (Avelgem) lagen al langer vast.

Door de nieuwe RSZ-regeling vertrokken Jorgen Rogiers en Vincenzo Dujardin (Mandel United), Niels Cottenier (Machelen a/d Leie), Alessandro Dujardin (Beveren-Leie), Jordy Honore (Dosko Beveren), Joren Dewaele (Heestert), Jelle Dierick (Avelgem), Jorg Dutoit (Racing Waregem). Niels Manderick en Tibo Vandendriessche denken eraan om te stoppen met voetballen.

Volgend seizoen start Deerlijk Sport dus met een ploeg in vierde en daar focust de club nu volledig op. De naam van de trainer is alvast al bekend: Christophe Fillieux, die een verleden heeft bij Deerlijk als speler. (IVD)