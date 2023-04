Eerste gevolgen van de nieuwe RSZ-regels: Deerlijk Sport en Racing Waregem zeggen spelerscontracten voor volgend seizoen op

De amateurclubs mogen hun spelers vanaf volgend seizoen nog maximum 4500 euro per seizoen betalen. Wordt er meer betaald, dan moeten daar bijdragen voor betaald worden. Deze nieuwe maatregel blijft alvast niet zonder gevolgen voor Deerlijk Sport en Racing Waregem.

Het bestuur van beide eersteprovincialers liet hun spelers alvast weten dat de contracten voor volgend seizoen opgezegd worden omdat ze zich in orde willen stellen met de nieuwe RSZ-regels. Dat betekent dat alle spelers in principe hun vrijheid krijgen en naar een andere ploeg kunnen overstappen. De spelers van Racing Waregem krijgen tot midden april bedenktijd om eventueel in te gaan op de nieuwe voorstellen van de club. Bij Deerlijk Sport zijn de individuele gesprekken met de spelers gepland vanaf zaterdag 22 april. (IVD)