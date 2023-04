Een goedgevulde kantine en lekkere worstenbroodjes: derby Moen-Heestert was een feest

Dat voetbal nog echt een feest kan zijn, werd zaterdagnamiddag bewezen op en vooral rond het veld van FC Moen. Daar werd de derby Moen-Heestert beslecht, wat traditioneel toch iets speciaal is.

De voetbalvelden van beide clubs liggen op een boogscheut van elkaar. Ook probeert men er iedere keer iets feestelijks van te maken. Het is dan ook een van de enige matchen waar het ‘vollen bak’ is. Door FC Moen werd een speciaal ticket aangeboden waar een drankje en een worstenbroodje inbegrepen was. In de kantine zagen we geel-zwarte vlagjes, de kleuren van FC Moen, naast de paars-witte van Sparta Heestert hangen. De kantine liep goed vol en een speciaal geplaatst biertentje aan de overkant van het veld, deed ook goede zaken. Het slechte weer zorgde er echter wel voor dat er langs het veld niet echt veel ambiance was, ondanks het Bengaals vuur dat er aangestoken werd. Domper op de feestvreugde was dat Moen met het kleinste verschil verloor van Heestert. Het werd 0-1. (GJZ-foto GJZ)