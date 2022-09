Dylan Vanhaverbeke (SV Wevelgem City, 1): “Iedere wedstrijd willen we winnen”

Na een spetterend seizoen, bekroond met een titel, heeft SV Wevelgem City opnieuw zijn plaats ingenomen in de hoogste provinciale reeks. In tegenstelling tot hun vorig verblijf zullen de Vlassers deze keer heel zeker niet moeten strijden tegen de degradatie. “Een rustig seizoen, met hopelijk veel eigen jongeren die zich ontplooien”, houdt T1 Dylan Vanhaverbeke het bescheiden.

Vorig seizoen, in tweede provinciale, overklaste Wevelgem de tegenstand, kroonde zich tot kampioen met een straatlengte voorsprong. Daarbovenop mochten de paars-witten met de West-Vlaamse beker een ereronde lopen. Verliezen hebben de Vlassers uit hun woordenboek geschrapt. Zelfs in de voorbereiding bleef Wevelgem altijd aan de winnende hand. Maar voor de openingsspeeldag krijgt SV City kustploeg Blankenberge, de gedoodverfde titelfavoriet, voor de voeten gegooid. “Er bestaan gemakkelijker opdrachten”, lacht T1 Dylan Vanhaverbeke. “Daarom gaan we nog niet als bange kwezels aan de aftrap verschijnen. Met vertrouwen en een goed gevoel trekken we naar Blankenberge. En iedere wedstrijd willen we winnen. Ik weet ook wel dat we ons dit seizoen tevreden zullen moeten stellen met een iets bescheidener rol. Maar ik heb vertrouwen in mijn jongens, ben er zeker van dat we ook dit seizoen vriend en tegenstander kunnen verbazen. Voor de Beker van België speelden we tegen Overijse, een ploeg uit derde afdeling, 3-3 gelijk. Slechts in het nemen van strafschoppen moesten we het hoofd buigen.”

Sterker dan ooit

Drie seizoenen geleden moest Wevelgem, toen corona vroegtijdig een einde maakte aan de competitie, onterecht degraderen. Precies door corona, nadat de Vlassers het jaar daarop met 15 op 15 uitstekend van start gingen, werd het seizoen 20-21 al na vijf wedstrijden afgeblazen. Uitstel was echter geen afstel. Sterker dan ooit is Wevelgem teruggekeerd. “Het is de verdienste van de hele club”, beweert Dylan Vanhaverbeke. “Het resultaat is trouwens het werk van een goed doordachte visie. Op de transfermarkt deden we geen zotte dingen. Wat goed was, werd behouden. Alleen waar nodig was, werd versterking aangetrokken. Bovenal werd onze jeugd niet vergeten. Heel wat jongeren kregen speelkansen.” (AV)

Zondag 4 september om 15 uur: KSC Blankenberge – SV Wevelgem City