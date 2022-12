Dylan Vanhaverbeke is de nieuwe trainer van Sassport Boezinge A (1)

Witte rook in Boezinge. Dylan Vanhaverbeke neemt over van interim-trainer Jonas Vandermarliere. Vanhaverbeke was lange tijd actief bij Wevelgem, de tegenstander van Boezinge komend weekend. Vandermarliere wordt na zondag weer fulltime speler.

Na het vertrek van Angelo Paravizzini nam speler Jonas Vandermarliere even over tot er een opvolger was en die is er nu met Dylan Vanhaverbeke. “Dylan zit zondag op de bank tegen zijn ex-club, maar voorlopig nog enkel ter observatie”, vertelt Jonas Vandermarliere. “Hij zal uiteraard tips kunnen geven, want hij kent die ploeg door en door. Ik maakte nog de wedstrijdvoorbereiding met een analyse van Wevelgem. Hiervoor maakte ik een powerpointpresentatie”, aldus Jonas, die zich weer volledig kan focussen op zijn taak als speler.

Nog keeperstrainer gezocht

“De interimperiode is heel goed meegevallen. Een grote dank hierbij aan de steun van veldtrainer Epo. Hij heeft heel veel ervaring en kennis en er was een uitstekende samenwerking met hem en ook de spelers respecteerden mij. Zonder ongelukken sta ik zondag op het veld. Het wordt een belangrijke match, want de kloof met Wevelgem mag niet groter worden. We spelen bovendien thuis dus dan gaan we steeds voor de volle buit”, besluit de ervaren middenvelder, die nog meldt dat de club nog steeds op zoek is naar een nieuwe keeperstrainer.