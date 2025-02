DVK Egem maakt zich op voor topper

DVK Egem doet het goed in eerste provinciale en staat momenteel derde in de stand. De komende wedstrijd is een onvervalste topper, want leider KFC Damme komt op bezoek. Mits winst kan Egem de kloof kleiner maken, maar om te winnen zal het de doelkansen beter moeten benutten dan in Eernegem.

“De vorige trainer zag het blijkbaar niet meer zitten”, haalt Henk Sabbe aan om de trainerswissel te verduidelijken. “Lander gaf sportieve en extra-sportieve redenen aan voor zijn ontslag. Hij werkt liever met de jeugd en zal het bij ons volgend seizoen dan ook doen.”

“Mijn overname doet niet vreemd aan, ik ken alle speelsters en was reeds hun trainer. Het is een zeer jonge groep die dit seizoen af te rekenen had met heel wat geblesseerde, enkele langdurig, speelsters. Soms moesten 16-jarigen dit opvangen. In feite is dit een deel van hun opleiding om door te groeien naar basisspeelster. Wij staan nu derde, maar de kloof met Damme is redelijk groot, dus moeten we winnen om dichter te komen. Op het veld van Damme konden we met duidelijke cijfers winnen, maar dat betekent niet dat we nu opnieuw de betere zullen zijn.”

Topper

“Damme is een ploeg die tot nu toe regelmatigheid in z’n spel stak en is dan ook de verdiende leider. Zij hebben een mix van talent en ervaring en het is ook een oudere ploeg. Bovendien hebben ze een secure verdediging die weinig weggeeft. Dat zullen we moeten ontkrachten door niet zoals tegen Eernegem met kansen te morsen. Daar hebben we zeker een dozijn open doelkansen de nek omgewrongen. Toch wonnen we de wedstrijd met 2-4. Damme steekt er wat bovenuit, maar daarachter zijn de verschillen klein. Naar de tweede plaats springen kan, maar dat kan enkel bij verlies van Staden en van winst in de topper”, besluit de Egemse trainer. (WD)

Zondag 16 februari om 13 uur: DVK Egem A KFC Damme.