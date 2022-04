Drie rechtstreekse stijgers uit eerste provinciale én nog drie teams naar de interprovinciale eindronde

De West-Vlaamse eerste provinciale zou er wel eens heel anders kunnen gaan uitzien volgend seizoen. In principe daalt er slechts één team, maar door de situatie van KSKV Zwevezele en SCT Menen zullen drie teams rechtstreeks promoveren. Daar bovenop mogen dan ook nog eens drie ploegen deelnemen aan de interprovinciale eindronde en dus ook nog kans maken op de promotie. Een woordje uitleg…

SC Wielsbeke is zijn dipje te boven en lijkt de titel te gaan binnenhalen. Maar de promotie staat – titel of niet – eigenlijk al zo goed als vast. En dit omdat dit seizoen al zeker drie teams rechtstreeks uit eerste provinciale zullen promoveren.

Uiteraard de kampioen, maar daar komen nog twee clubs bij. De oorzaak daarvoor is te vinden bij KSKV Zwevezele en SCT Menen. “Zij hebben geen licentie aangevraagd voor tweede of derde afdeling en zakken sowieso naar eerste provinciale”, geeft Walter Lava, voorzitter van het provinciaal comité, aan.

Super spannend in eerste provinciale

SCT Menen overweegt een doorstart in vierde provinciale, KSVK Zwevezele zal allicht verder doen met de B-ploeg die nu onderin tweede provinciale bengelt en dus mogelijk naar derde zakt. Maar dat maakt de zaak niet. “Waar ploegen zich inschrijven moeten ze pas later bekend maken. Er komen sowieso twee extra West-Vlaamse stijgers uit eerste provinciale en ook in de reeksen daaronder zijn er daardoor bijkomende stijgers.”

En het is dan ook nog eens ongemeen spannend in eerste provinciale. Niet alle teams hebben er evenveel wedstrijden gespeeld (SK Roeselare-Daisel, SC Blankenberge, Sassp. Boezinge en WS Lauwe zijn nog bye), maar de nummers 2, 3 en 4 tellen 47 punten, nummer vijf KSV Rumbeke 46 punten. En laat die toppers nu de komende weken ook nog eens tegen elkaar moeten spelen…

Ook SVD Kortemark A stopt

De nummers twee en drie zullen dus mee promoveren met de kampioen, maar voor wie buiten die top drie valt is er ook nog mogelijkheid tot promotie. “Zeven teams hebben de licentie voor derde afdeling aangevraagd en komen dus in aanmerking voor de nacompetitie.” Van de huidige top acht heeft enkel WS Lauwe die licentie-aanvraag niet ingediend, zij vallen dus al zeker uit de boot als het op de eindronde aankomt. Voor de rest is het ook daar super spannend, al zal KSV Diksmuide wel nog een serieuze inhaalbeweging moeten doen richting in eerste instantie Sassp. Boezinge. Maar die twee teams nemen het ook nog tegen elkaar op…

Ook in de lagere provinciale reeksen zal de situatie in eerste provinciale zorgen voor bijkomende stijgers. En omdat ook SVD Kortemark stopt het A-team zorgt ook dat nog voor extra promovendi in de reeksen eronder. Al lijkt Kortemark aan een vrije val bezig in tweede provinciale A en kan het ook nog zakken naar derde. De club gaat sowieso verder met de B-ploeg in vierde provinciale.