Doelmannen maken zich klaar voor derby Boezinge SC Zonnebeke (1): “Ons niet blindstaren op de 0-5”

Voor zowel Sassport Boezinge als tegenstander SC Zonnebeke is komende zaterdag enkel een driepunter van tel. Doelmannen Justin Vanbrabandt en Mathieu Vanderschaeghe waren begin vorig seizoen enkele weken rechtstreekse concurrenten bij Sassport, maar willen zaterdag vooral de netten schoon houden.

Tegen hekkensluiter SC Zonnebeke zijn er voor Sassport Boezinge komende zaterdag geen excuses meer. Om nog in de running te blijven voor deelname aan de eindronde moet er absoluut gewonnen worden. “Zeker na het vermijdbare gelijkspel bij RC Lauwe kan de opdracht voor ons niet duidelijker zijn”, beaamt Justin Vanbrabandt, sluitstuk bij Sassport Boezinge. “In de heenronde wonnen we met 0-5 in Zonnebeke, maar op die match moeten we ons zeker niet blindstaren. Ik herinner me dat we daar pas na een rode kaart van Mathieu afstand konden nemen. Die forfaitscore is dus zeker geen referentie. Bovendien zal Zonnebeke ongetwijfeld met het mes tussen de tanden aan de aftrap komen. Een ploeg die laatste staat, kan altijd gevaarlijk uit de hoek komen.”

Voor SC Zonnebeke wordt het als rode lantaarn alvast geen eenvoudige opdracht. “Ik vind Boezinge een van de betere ploegen waar we dit seizoen al tegen uitkwamen”, treedt Mathieu Vanderschaeghe, eerste doelman bij SC Zonnebeke, bij. “Zoals Justin ook aangeeft, moeten we niet te veel rekening houden met de zware nederlaag uit de heenronde. Ik pakte een rode kaart en er zat geen reservedoelman op de bank, zonder die complexe situatie waren de cijfers nooit zo hoog opgelopen. Dat neemt niet weg dat wij ons in een precaire positie bevinden in het klassement. Dat we met slechts twaalf punten nog steeds uitzicht houden op het behoud is eigenlijk een klein mirakel. Het is bovenal een frustrerend seizoen geweest, de wedstrijden waarin we veel meer verdienden zijn ondertussen niet meer op één hand te tellen. Dat we het grootste deel van onze punten tegen ploegen uit de top vijf behaalden, moet ons sterken in het geloof dat we over voldoende kwaliteit beschikken om in deze reeks te blijven.”

Onvoldoende opladen

Justin Vanbrabandt en Mathieu Vanderschaeghe waren concurrenten, maar hebben enkel lovende woorden voor elkaar.

De 25-jarige Mathieu Vanderschaeghe werd vorig seizoen door Sassport ingelijfd om de concurrentie met Justin Vanbrabandt aan te gaan voor een basisplaats als eerste keeper. Dat draaide toch wel even anders uit. “Bij KM Torhout liep ik een zware schouderblessure op waardoor mijn seizoen er onmiddellijk op zat”, verduidelijkt Wingenaar Mathieu Vanderschaeghe. “Na een intense revalidatie begon ik aan de voorbereiding bij Boezinge maar ik voelde al snel dat ik niet honderd procent in orde was. Ik kon me mentaal en fysiek onvoldoende opladen en de ambitie was er ook niet meer. Ik ben dan ook eerlijk geweest tegenover mezelf en tegenover Sassport, want ik kan enkel presteren als ik me volledig in orde voel. Ik besef wel dat de timing ongelukkig was, maar met Justin Vanbrabandt beschikt Boezinge over een heel stevige en veelzijdige keeper. Voor Boezinge zal mijn stopzetting dus wel geen al te grote aderlating geweest zijn. Ik lag een volledig seizoen stil en het was zelfs niet mijn bedoeling om dit seizoen ergens onder de lat te staan. Pieter-Jan Sabbe, die ik nog ken van bij de jeugd van Cercle Brugge, kon me echter overtuigen om voor SC Zonnebeke te kiezen en ondanks onze laatste plaats heb ik daar geen spijt van.”

Voor Moorsledenaar Justin Vanbrabandt kwam het als een complete verrassing toen hij hoorde dat Mathieu het bij Sassport voor bekeken hield. “Er was nooit echt communicatie hierrond, dus ik ben wel blij dat ik nu weet hoe de vork aan de steel zit. Ik zag in Mathieu vooral een geduchte concurrent. Een keeper met veel kwaliteiten die een heel gedegen opleiding heeft gehad en met zijn postuur toch wel een imposante verschijning is. Zelf voel ik me na een seizoen met veel blessureleed eindelijk groeien naar mijn beste niveau. Zaterdag ga ik dus voor een clean sheet, maar dat zal bij Mathieu niet anders zijn.” (lacht) (TV)

Zaterdag 19 maart om 18.30 uur: Sassport Boezinge – SC Zonnebeke.