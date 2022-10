Doelman Nicholas Skverer van KSC Blankenberge belaagd door toeschouwer: “Die mensen uit Boezinge toonden niet het minste respect”

Keeperstrainer Guy Neirynck voelde al tijdens de opwarming hoe beladen de sfeer was in Boezinge. Naar het einde van de eerste helft toe oversteeg een onvoorstelbaar incident alle sportieve belangen. Nicholas Skverer werd belaagd door een heerschap die over de omheining kroop en het veld opliep!

Guy Neirynck is er nog steeds het hart van in en belt regelmatig zijn doelman met de vraag hoe hij zich voelt. “Een heethoofd stapte over de omheining en liep naar onze keeper, werd handtastelijk en trapte op zijn hoofd. Daarna voelde de grensrechter langs onze kant zich bedreigd en legde de referee de match stil. Nu is het aan de groene tafel.”

Nicholas Skverer is een absolute topkeeper die als 34-jarige nog niets aan klasse heeft ingeboet. Hij pakte ballen bij Nederlandse nationale jeugdploegen en in de Verenigde Staten maar ook in de hoogste regionen in Nederland zoals bij NEC, Apeldoorn en Lisse. In België verdedigde hij de netten van Hoek en Adegem vooraleer bij KSC Blankenberge terecht te komen, door toedoen van zijn keeperstrainer Guy Neirynck.

Gezellig voetballen

Nicholas Skverer speelde in Boezinge zijn eerste wedstrijd na de geboorte van zijn tweede zoontje. Hij straalde na die gelukkige gebeurtenis maar concentreerde zich uiteraard om de volle buit mee te graaien en verder door te stoten naar de toppositie. In het derde kwartier gebeurde iets dat ware supporters doet walgen. Nicholas Skverer: “Er werd een fout gefloten op relatief verre afstand van mijn doel. Plots doemt een heerschap uit het niets op en probeert me overeind te trekken. In zijn val raakt hij vol mijn hoofd.”

Tot de dag nadien had ik toch serieuze koppijn

“Natuurlijk schrok ik me rot, wie verwacht zoiets nu? Tot de dag nadien had ik toch serieuze koppijn. Het ging allemaal zo snel maar dan merkte ik dat de referee het spel stillegde. Samen met de ploegmaats trok ik naar de kleedkamer. In die ruimte moest ik vaststellen dat die mensen uit Boezinge niet het minste respect betoonden. Ze bleven maar kloppen en slaan op de deur van de cabine. Toen ik aangekleed was en voorbij het venster van de cafetaria passeerde hoorde ik individuen roepen dat ze bij de terugmatch in Blankenberge net hetzelfde zouden doen als dat heerschap op het terrein.”

Knop omdraaien

“Sorry hoor, ik woon in Sluis en kom hier lekker keepen bij een fantastische vereniging. Nooit zoek ik problemen, ik draag sportiviteit hoog in het vaandel. Samen met de maats wil ik promoveren en op een gezonde manier af en toe feestjes bouwen. Er is al genoeg miserie in de wereld, laat ons toch gezellig voetballen en elkaar respecteren. We ontvangen zondag het tweede gerangschikte Deerlijk Sport. Ik ben voldoende professioneel om de knop om te draaien en mijn netten met hand en tand, maar met de nodige sportiviteit naar de opponenten toe, te verdedigen.”

Zondag 16 oktober om 16 uur: KSC Blankenberge A – KVC Deerlijk Sport.