Doelman Bradley Geryl wil met (KSV Veurne – 1) in eerste blijven: “Strijden tot de laatste minuut”

Bradley Geryl en KSV Veurne spelen nog zeven cruciale wedstrijden voor het behoud in eerste provinciale. Met het gelijkspel in Zedelgem schiet de ploeg niet zoveel op, maar de troepen van Stijn Van Acker blijven strijdvaardig.

Bradley Geryl vond de 1-1 tegen Zedelgem een billijke uitslag. “Vooraf hoop je op drie punten zodat je de kloof naar twee punten kan brengen, maar uiteindelijk was dit een juist resultaat”, zegt de goalie. “De kloof blijft vijf punten en we zouden graag nog een plek opschuiven in het klassement. Met een 12de plaats zijn we helemaal zeker. Nu zijn we afhankelijk van andere reeksen. We zouden de situatie graag in eigen handen nemen en daarvoor zullen er de komende weken nog flink wat punten moeten gesprokkeld worden. Te beginnen met zaterdag tegen RC Waregem. Makkelijk wordt niet, al vond ik dat we daar minstens een punt verdienden. Helaas gingen we er met 3-2 de boot in.”

Rechtstreekse concurrenten

In het resterende programma zitten geen absolute kleppers meer. “De meeste matchen zijn tegen de rechtstreekse concurrenten. Het worden dus cruciale weken. Ik zou dolgraag in eerste spelen volgend seizoen. Lukt het niet, dan is dat jammer maar dan zullen we er ons bij neerleggen. Op dit moment geven we echter niet op en zullen we vechten tot de laatste minuut. Je mag niet vergeten dat we enkele jaren geleden nog in derde speelden met heel veel dezelfde spelers”, aldus de schrijnwerker, die binnenkort naar Oostduinkerke zal verhuizen en al meer dan tien jaar bij KSV Veurne speelt. “Sinds een jaar of zeven ben ik vaste waarde in doel en ik heb bijgetekend. We vormen een goede bende, zowel met de spelers als de supporters is er een uitstekende klik.” Sebastien Dorizon pakte tegen Zedelgem twee keer geel en is er zaterdag niet bij. (API)