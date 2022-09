Dobbe Stekelorum (KSV Veurne – 1): “Dit is echt een bijzonder avontuur”

KSV Veurne kon de stunt tegen Diksmuide op het veld van Blankenberge niet herhalen. Met Meulebeke krijgt het zaterdag weer een lastige klant op bezoek.

“In Blankenberge leden we een terechte nederlaag tegen wat mij betreft een van de topfavorieten voor de titel”, klinkt het bij Dobbe Stekelorum. “Gezien onze moeilijke start is 3 op 9 geen slecht scenario, al zat er in de openingsmatch tegen Lauwe wel veel meer in dan een nederlaag. We hopen echter zo snel mogelijk het behoud veilig te stellen. We staan als een stevig blok op het veld en geven weinig weg, wat me wel gerust stelt voor wat er komt.”

Ploeg helpen

De 23-jarige Veurnenaar groeide samen met KSV Veurne door van derde naar eerste provinciale. “Dit is echt wel een bijzonder avontuur. In derde provinciale was promoveren een must. Als promovendus was het in tweede provinciale onze ambitie het behoud snel veilig te stellen en liefst nog wat meer dan dat. Maar kampioen spelen, daar hadden we nooit van durven dromen. In eerste provinciale is het dus opnieuw een ontdekkingstocht. Ik hoop persoonlijk zoals altijd zoveel mogelijk speelminuten te maken en de ploeg te helpen.”

KSV Veurne ontvangt zaterdag Meulebeke, dat een puntje meer telt. “We kruisten deze ploeg al tijdens de voorbereiding voor een bekermatch die we met 0-4 konden winnen”, herinnert Dobbe zich. “In de competitie wordt het echter een volledig andere match. Meulebeke beschikt over een sterk collectief, maar hopelijk kunnen we onze tweede driepunter vieren.” (SB)

Zaterdag 24 september om 19.30 uur: KSV Veurne – KFC Meulebeke.