Dio Santens (KSV Diksmuide A – 1): “Hebben voldoende kwaliteit in huis om hoog te eindigen”

KSV Diksmuide zag zijn wedstrijd tegen Sparta Heestert uitgesteld worden vanwege de mist. Zaterdag moet blauw-geel weer op verplaatsing aan de bak, dit keer op het veld van Zedelgem. Dio Santens blikt vooruit.

Geen wedstrijd voor KSVD A vanwege de mistige omstandigheden. “Maar het werd geen weekend platte rust, want als alternatief hebben we zondag een duurloopje gedaan om de conditie te onderhouden”, aldus Dio Santens. “Het was wel een grote teleurstelling dat de match werd uitgesteld. We hadden immers goed getraind en hadden er veel zin in. Maar goed, zaterdag mogen we alweer aan de bak.” Met 17 punten heeft blauw-geel zich stevig in de middenmoot genesteld. “Dat is uiteindelijk niet slecht, al vind ik persoonlijk dat het nog beter kon. We wisselden namelijk zeer goede wedstrijden af met een aantal mindere prestaties. Als we wat constanter kunnen presteren en die mindere matchen vermijden, kunnen we dit seizoen hoog eindigen. Met deze kern hebben we daarvoor voldoende kwaliteit in huis.”

Moeilijke start

De 21-jarige Oostendenaar is intussen al aan zijn vierde seizoen bij de Boterjongens toe. “Ik heb dit seizoen een moeilijke start gehad”, geeft Dio toe. “Sinds de trainerswissel krijg ik echter nieuwe kansen, waarmee ik heel tevreden ben. Ik wil die kansen dan ook met beide handen grijpen. Verder hoop ik gespaard te blijven van blessures en zoveel mogelijk speelminuten te verzamelen.” Zaterdag maakt Diksmuide de verplaatsing naar Zedelgem, dat met tien punten op een twaalfde plek hangt. “Het zal opnieuw geen makkelijke verplaatsing worden, maar als we net als vorige week goed trainen en er 200 procent voor gaan, dan is een nieuwe overwinning zeker mogelijk”, besluit Dio Santens. (SB)

Zaterdag 19 november om 19 uur: Excelsior Zedelgem – KSV Diksmuide A.