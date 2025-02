Dimitri Claeys traint eerste keepers bij KFC Varsenare (1): “Keepers mogen suggesties doen”

De jongens van T1 Stefaan Ameel wonnen met 2-1 tegen rode lantaarn Houthulst en blijven veilig in de buik van de klassering. Doelman Kenneth Vonck doet er nog een jaartje bij en oogt altijd betrouwbaar tot en met. Over zijn keeperstrainer uit hij zich vol lof.

Die specifieke oefenmeester van de goalies is niet langer Kenneth Cattelein maar Dimitri Claeys. “Ik ben verantwoordelijk voor de keeperschool Topsave, waar ik ballenpakkers de knepen van het vak leer. Eén jongen maakte ik klaar voor een verblijf bij Anderlecht, één meisje voor OH Leuven. Bij Varsenare was ik verantwoordelijk voor de sessies van de jeugdgoalies. Afgelopen seizoen gaf mijn voorganger te kennen dat hij zou vertrekken naar Aalter. Mij werd gevraagd om hem op te volgen. Nadat Kenneth Vonck hiermee akkoord ging, stemde ik toe. We werken voorbeeldig samen, ook al denk ik misschien anders dan collega’s. Keepers mogen helpen oefeningen samenstellen. Als ze tijdens een wedstrijd met situaties geconfronteerd werden die ze willen bespreken of inoefenen, dan volstaat een bericht naar mij en ik pas mijn trainingen aan.”

Jeugdkeepers

“Naast de doelmannen van het eerste elftal ben ik ook verantwoordelijk voor de jeugdkeepers. Vroeger trainde ik ook al eens de goalies van het eerste elftal en blijkbaar vinden ze mijn sessies goed. Toch was ik nooit zelf een topper tussen de palen”, gaat Dimitri Claeys voort.

Voor een stuk werd hij opgeleid bij Cercle Brugge, daarna volgden Daring Brugge en Dosko. “Mattias Van Acker lanceerde in feite mijn trainersloopbaan. Ooit pakte ik samen met hem ballen bij Eendracht Brugge. Toen hij in Varsenare een verlengstuk aan zijn carrière bouwde, schonk hij me het vertrouwen om hem scherp te houden. De geschiedenis herhaalt zich nu met een gedreven dertiger als Kenneth Vonck. Hopelijk gaat hij nog lang door: hij helpt mij om jeugdige talenten in klimmen en dalen beter te maken. Ook die jonge kerels mogen gerust voor de leeuwen worden gegooid, zelfs in de hogere provinciale reeksen. Ze zullen leergeld betalen maar tevens groeien. Nu zijn er nog heel wat die te weinig geduld koesteren of onvoldoende kans krijgen”, besluit Dimitri Claeys.

(JPV)

Zondag 9 februari om 15 uur: KFC Marke A – KFC Varsenare A.