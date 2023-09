Dieter Vandendriessche (KSV Diksmuide – 1) naar ex-ploeg Rumbeke: “We zullen onze huid duur verkopen”

KSV Diksmuide begon het seizoen tegen twee nieuwkomers in de reeks en liet zich niet verrassen. Met 6 op 6 kunnen de Boterjongens zonder veel druk de verplaatsing maken naar Rumbeke, de club waar T1 Dieter Vandendriessche vijf jaar aan de slag was.

“Een verplaatsing naar Ardooie en een thuismatch tegen Westrozebeke waren geen cadeaus”, begint Dieter Vandendriessche, bezig aan zijn eerste seizoen als T1 van KSV Diksmuide. “Iedereen verwacht namelijk dat je die twee matchen gewoon wint, maar zo evident is dat niet. Vooral als je ziet dat Westrozebeke tegen Bredene wint en dat Ardooie de drie punten meepakt in Zedelgem. Gelukkig is het ons wel gelukt. Het doet deugd om het seizoen met 6 op 6 te kunnen beginnen.”

Versterkingen

KSV Diksmuide zag in het tussenseizoen een aantal jongens vertrekken, maar haalde gerichte versterkingen en kan ook rekenen op doorstroming vanuit de eigen jeugdopleiding. “Diksmuide heeft altijd de ambitie gehad om zoveel mogelijk jonge talenten in de kern te hebben. De gemiddelde leeftijd van onze kern is 21 jaar, wat redelijk uniek en hoopgevend is voor de toekomst. Ook onze transfers zijn stuk voor stuk meevallers. We hebben het vertrek van onder anderen Jordin Decorte, Matthias Feys, Oliver Desitter, Kenneth Cardon, Dante Blanckaert en Darius Hillewaere goed opgevangen.”

KSVD mag dus ambitie tonen. “Ik ken de reeks redelijk goed en weet dat er niet echt een zwak broertje in zal zitten. Als je puur kijkt naar de kwaliteit van de kern, zullen Boezinge, Rumbeke en WS Lauwe de drie ploegen zijn die bovenin zullen eindigen. Zo haalde Rumbeke er heel wat spelers uit tweede en derde amateurklasse bij. Met onze minder ervaren kern zullen wij af en toe leergeld betalen, maar we zullen ook matchen winnen door onze drive en intensiteit van de jeugd. Het zal me meer voldoening geven om vijfde te worden met jongens uit eigen kweek dan derde te worden met een groep die bijeengehaald is.”

Voor Dieter is het wel bijzonder om als coach aan de slag te zijn in de stad waar hij woont en bij de club waar hij kind aan huis is. “Ik ben vol ambitie in Koekelare gestart, maar als rasechte Diksmuideling hoop je diep vanbinnen stiekem dat Diksmuide ooit eens op je deur komt kloppen. Ik had echter niet verwacht dat die trein na anderhalf jaar al zou passeren. Als man van de streek die het huis goed kent en die ervaring heeft met het werken met de jeugd, paste mijn profiel in het plaatje.”

“Of ik extra druk voel omdat ik bij de club van mijn stad aan de slag ben? Als coach is er altijd druk en word je altijd afgerekend op prestaties. Zolang je goede resultaten behaalt, heb je als coach altijd gelijk. Ik leg mezelf wel een bepaalde druk op, want ik ben enorm ambitieus. Met een kern van 24 spelers is het niet evident om iedereen tevreden te houden, de juiste keuzes te maken en elke speler scherp te houden. Iedereen kijkt met argusogen naar wat ik als coach ga doen in Diksmuide, maar ik ben altijd gewoon geweest om met druk om te gaan als speler. Als coach is dat niet anders. Na 35 jaar ervaring in het voetbal, kan je daarmee om.”

Naar Rumbeke

Zaterdag maken Dieter Vandendriessche en co de lastige verplaatsing naar Rumbeke. “Voor mij dus een extra speciale wedstrijd, omdat ik er vijf jaar als speler aan de slag ben geweest. Het is altijd leuk om daar terug te keren, want ik ken daar nog heel veel mensen. Puur sportief gezien, kunnen wij daar met 6 op 6 vrank en vrij gaan voetballen. Zij zijn torenhoog titelkandidaat en hebben ook de kern om dat te verwezenlijken, maar wij gaan vol ambitie naar daar en zeker niet om ons in te graven. Tegen titelkandidaten kan je altijd iets meer. Aan motivatie zal het dus zeker niet ontbreken. We zullen onze huid duur verkopen”, besluit de 41-jarige Diksmuideling.